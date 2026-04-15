Banquillos de fútbol, piezas de baño o bombonas: un ‘museo’ de objetos curiosos en Sigrás

Piezas del 'museo' de objetos curiosos en Sigrás AITANA ÁLVAREZ

En Galicia lo de dar una nueva vida a los objetos en desuso es una costumbre histórica y muy extendida en el rural. Los urbanitas podrán decir que es feísmo, pero forma parte de la idiosincrasia del gallego aquello de no tirar nada “porque siempre puede hacer falta” y una muestra de ello es el ‘museo’ al aire libre que Ovidio Martínez Facal mantiene en O Vilar, Sigrás, desde hace más de dos décadas.

“Pasé años en Alemania y cuando volví, al morir mi padre, me hice cargo de la casa y empecé con esto. Como trabajé de albañil fui poniendo fuera cosas que me sobraban a modo decorativo, por no tirarlas. Algunas fueron rompiéndose y fui reemplazando, y ahora hay gente que viene por aquí a pasear el perro y les parece un parque temático”, bromea Martínez.

Una bañera, un lavabo, dos inodoros, una estufa, bombonas de butano, una suerte de escultura formada por tres bicicletas unidas, unos banquillos de fútbol de cuando Ovidio era directivo en el club local... diversos objetos curiosos sorprenden al viandante en este lugar cercano a la glorieta de A Rocha y al acceso a la A-6 desde la N-550, en el que también ondean una bandera gallega y otra española.

Piezas del 'museo' de objetos curiosos en Sigrás AITANA ÁLVAREZ

“Los jubilados tenemos que entretenernos con algo y esto no molesta a nadie, los vecinos están acostumbrados”, relata este ‘creador de contenido’ a la vieja usanza, que también ha decorado el interior de su casa con diferentes útiles. Entre los artículos que despiertan la nostalgia en esta vivienda de Sigrás sobresalen unas icónicas gorras del programa ‘Supermartes’, que la Televisión de Galicia emitió desde 1992 a 2005 y que presentaba el difunto Xosé Manuel Piñeiro.

Un mirador peculiar

La ubicación de este curioso enclave, a pocos kilómetros del aeropuerto de Alvedro, le proporciona unas vistas privilegiadas y Ovidio Martínez presume de haber creado “un mirador” en el que cualquiera puede sentarse a disfrutar el espectáculo.

Además, el vecino señala que muy cerca de allí, en el jardín del bar Venezuela –establecimiento al pie de la N-550–, también se puede contemplar una colección que llama la atención. “Tienen expuestos aperos de labranza, varios arados y demás, y les han colocado unas hélices como las de los molinillos de viento. Cuando hace viento aquello es un espectáculo”, concluye Ovidio Martínez.

Un antiguo banquillo del campo del Sigrás, coronado con bombonas de butano pintadas AITANA ÁLVAREZ

A pesar de que el Camino Inglés pasa unos cientos de metros más arriba, siempre es buen momento para desviarse y dar un paseo por estos peculiares lugares de la zona de Pontido.

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