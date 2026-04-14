Cambre recuperará el Cromático Mural Fest con una ayuda provincial de 28.000 euros

Mural de Mon Devane en Os Campóns ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

Cambre volverá a celebrar este verano el festival de arte urbano Cromático Mural Fest gracias a una ayuda de la Diputación Provincial que asciende a 27.924,99 euros. El evento, que no se celebra desde 2023, tiene como objetivo mejorar la estética de naves y medianeras al tiempo que conciencia sobre la necesidad de cuidar los espacios públicos.

El festival acogía a artistas gallegos, nacionales e internacionales durante varios días para intervenir en el pueblo, que ya suma 20 murales en sus dominios y forma parte del espectro artístico a nivel mundial, ya que varias de las obras se posicionaron en el ranking de la plataforma Street Art Cities.

“Es un proyecto muy interesante que tiene un coste más que asumible”, decían en agosto del año pasado desde el Gobierno cambrés, que aseguraba entonces que con los cambios en el Ejecutivo -la actual alcaldesa, Diana Piñeiro, tomó el bastón de mando en abril de 2025 tras la dimisión, en marzo, de María Pan- no dio tiempo a avanzar en el expediente para llevar a cabo la edición de ese año.

La primera convocatoria del Cromático Mural Fest fue promovida en 2017 por el equipo de Óscar García Patiño y su programación ha incluido siempre no solo la elaboración de murales sino concursos de grafiti, talleres de parkour, skate y beat box, además de exhibiciones de roller y BMX, entre otras disciplinas y deportes urbanos.