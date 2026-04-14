Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cambre

Cambre recuperará el Cromático Mural Fest con una ayuda provincial de 28.000 euros

El evento no se celebra desde 2023

Noelia Díaz
Noelia Díaz
14/04/2026 12:43
Mural de Mon Devane en Os Campóns
ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
LICEO-620X50

Cambre volverá a celebrar este verano el festival de arte urbano Cromático Mural Fest gracias a una ayuda de la Diputación Provincial que asciende a 27.924,99 euros. El evento, que no se celebra desde 2023, tiene como objetivo mejorar la estética de naves y medianeras al tiempo que conciencia sobre la necesidad de cuidar los espacios públicos.

El festival acogía a artistas gallegos, nacionales e internacionales durante varios días para intervenir en el pueblo, que ya suma 20 murales en sus dominios y forma parte del espectro artístico a nivel mundial, ya que varias de las obras se posicionaron en el ranking de la plataforma Street Art Cities.

“Es un proyecto muy interesante que tiene un coste más que asumible”, decían en agosto del año pasado desde el Gobierno cambrés, que aseguraba entonces que con los cambios en el Ejecutivo -la actual alcaldesa, Diana Piñeiro, tomó el bastón de mando en abril de 2025 tras la dimisión, en marzo, de María Pan- no dio tiempo a avanzar en el expediente para llevar a cabo la edición de ese año.

La primera convocatoria del Cromático Mural Fest fue promovida en 2017 por el equipo de Óscar García Patiño y su programación ha incluido siempre no solo la elaboración de murales sino concursos de grafiti, talleres de parkour, skate y beat box, además de exhibiciones de roller y BMX, entre otras disciplinas y deportes urbanos.

Tope Skinwalls | “Trato las paredes como pieles, como si estuviesen vivas”

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Malena Alterio, en una imagen promocional

Malena Alterio, El Mundo Today, Daniele Finzi Pasca y nueve creadores de contenido, premios Emhu 2026
Óscar Ulla
La Xunta espera que las diputaciones se impliquen para captar nuevas rutas aéreas

La Xunta espera que las diputaciones se impliquen para captar nuevas rutas aéreas
EFE
Pasajeros a las puertas de la terminal de Alvedro

Casi lleno en las rutas a Málaga, Valencia y Londres en su despedida de Alvedro
Lara Fernández
El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome

Gonzalo Jácome, imputado por prevaricación al no haber solicitado la compatibilidad
Agencias