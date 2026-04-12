El Rock in Cambre volverá a ser en septiembre para no coincidir con otros festivales y durará dos días

The Rapants en el Rock in Cambre 2025 CEDIDA

El festival Rock in Cambre se celebrará de nuevo este año en el mes de septiembre. Lo que en 2025 se convirtió en algo excepcional debido a la inestabilidad política y administrativa en el Ayuntamiento –el Gobierno local cambió en abril de 2025–, va camino de volverse norma y se repetirá en la XXXIV edición del evento musical, uno de los más longevos que se conservan en la comarca y que tiene carácter gratuito.

La idea del Ejecutivo local es no coincidir con otros festivales de verano, aunque a esta decisión podría contribuir el retraso actual en la tramitación de contratos municipales, que viene dado por la falta de personal que afecta al Consistorio desde hace años. Además, el evento durará dos días, como ya ocurrió en algunas ediciones anteriores, con la intención de que las bandas locales tengan más protagonismo.

Precisamente, el grupo de Gobierno reunió recientemente a las formaciones de la localidad para explicarles el método que usarán para escoger a los próximos teloneros del festival, una batalla de bandas que tendrá lugar en julio.

El traslado del Rock in Cambre a septiembre –algo que nunca se había producido hasta ese momento– no convenció a los asiduos a esta cita por desmarcarse de las fiestas patronales de agosto y por haber más posibilidades de lluvia, aunque finalmente en la última edición se registró una gran afluencia de público.

Heredeiros da Crus, The Rapants, The Muppets, Ambiguo y Low Gain fueron los grupos elegidos por el equipo de Diana Piñeiro para la XXXIII edición del evento, que se celebró el 27 de septiembre y que acabó pasado por agua. Nada más salir al escenario la formación de Muros The Rapants empezó el diluvio, pero miles de fieles permanecieron en el Campo da Feira en una noche que quedará para la historia del Rock in Cambre.

En las próximas semanas se conocerá la propuesta musical del Ejecutivo cambrés para este histórico festival.

Los cromos que le faltan al Rock in Cambre Más información