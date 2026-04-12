Diana Piñeiro: "¿Que no me puedo fiar de nadie? Es que la política es así, es como la guerra pero sin armas"

Diana Piñeiro, alcaldesa de Cambre PATRICIA G. FRAGA

En unos días, Diana Piñeiro (Cambre, 1969) cumplirá un año al frente del Ayuntamiento de Cambre, un reto que asumió “por responsabilidad personal y política” y al que dedica todo su tiempo actualmente.

¿Cómo se encuentra después de este primer año en Alcaldía?

Esto fue una responsabilidad que asumí de una forma inesperada pero por decisión personal, así que no pude prepararme para ello. El impacto fue importante, ponerse al frente de un Ayuntamiento complicado, con una problemática seria y un equipo de gobierno muy reducido. Podía haber dado un paso atrás, pero por responsabilidad política no lo hice. Ha sido un año muy duro y muy desafiante. Yo esto nunca lo vi como un problema, sino como una oportunidad.

¿Qué se ha logrado?

El problema principal de Cambre es la falta de personal y de contratos. En ambos estamos trabajando y, de hecho, en estos días se van a incorporar dos ingenieros. Estamos en proceso de incorporación de gente y de normalización de la situación. Y llevamos ocho o diez revisiones de oficio de contratos para regularizarlos. Esperamos sacar pliegos de contratos importantes el mes que viene. Lo que más me preocupaba era frenar la caída del Concello, que iba en picado, y poder asegurar los servicios, perjudicando lo menos posible a los vecinos. Este primer año mi función ha sido sujetar para que el barco no se hundiera del todo, porque la situación es crítica.

Todavía es crítica.

Sin personal para tramitar, los expedientes no avanzan y no hay soluciones efectivas. La Administración tiene sus tiempos, pero si además no tienes gente, es imposible. Nos faltan trabajadores en Intervención, Régimen Interior, Contratación... este es mi primer caballo de batalla. Cuando yo entré como alcaldesa había cuatro ingenieros: dos se marcharon y dos se dieron de baja. Hasta septiembre no fui capaz de encontrar un ingeniero y sin técnicos no puedes hacer absolutamente nada: son los que certifican, los que firman, los que hacen los informes... a día de hoy hay un solo ingeniero para un municipio de 25.000 habitantes. Está desbordado.

Sostiene que Cambre no sufre un bloqueo administrativo, como alegaba Unión por Cambre.

Aquí no hay un bloqueo, sino un colapso por falta de gestión política y diligencia administrativa. Si tienes plazas ocupadas por interinos, que sabemos que son de tres años, había tiempo suficiente para ofertar esas plazas. ¿Por qué no se hizo? Como eso, todo. Plazas sin cubrir, sin ofertar, y el Ayuntamiento va mermando y se colapsa. No se hicieron los deberes, no se repuso el personal. El político es el que marca las prioridades y pone el orden de tramitación, es responsabilidad suya que el Ayuntamiento funcione, y las habilitadas nacionales cumplen con su deber.

Precisamente, García Patiño fechaba el inicio del ‘caos’ en la época en que llegaron una secretaria y una interventora nuevas.

La secretaria vela por que se cumpla la ley y la interventora por que el dinero público sea bien invertido y no se malgaste. Son controles fundamentales. Ellas cuando llegaron y vieron la situación de Cambre emitieron informes a su criterio, pero no son informes imperativos, que impidan al alcalde tomar decisiones. El alcalde podía tomar una decisión contraria a las habilitadas, tiene la última palabra como autoridad máxima. Tiene que hacer lo que considere y asumir las consecuencias, si cree que puede defender su postura delante de un juez, puede saltar por encima de esos informes. El Ayuntamiento colapsó como administración, había plazas de personal que se iba a jubilar y no se cubrieron, pese a que se supo con antelación. El anterior Gobierno llevaba diez años en el poder y no había sacado ni un solo contrato básico, fue una política irresponsable, de hecho hay acciones que llevaron a cabo que ahora están judicializadas.

Tras las manifestaciones de la plantilla municipal, ¿cómo está la relación con este colectivo?

Siempre hubo diálogo, hubo reuniones continuas y la puerta abierta, pero no podía ofrecerles una solución a corto plazo en un municipio que lleva años desestabilizado. Les transmití mi disposición y voluntad de mejorar sus condiciones, que de hecho las hemos mejorado, y las manifestaciones han parado porque ven que hay compromiso.

Usted también ha comprobado este año lo difícil que es sacar adelante los pliegos de los contratos grandes.

Porque no tengo personal. Confío en que todo cambie con la llegada de los dos ingenieros, porque con tres ya podré dedicar uno a pliegos, otro a dirección de obras y otro a incidencias.

¿Qué pliegos cree que va a poder sacar a licitación antes de que acabe el mandato?

Los básicos yo creo que sí. Limpieza de edificios municipales, zonas verdes, desbroces... hemos adjudicado ya otros importantes como el del servicio de ayuda a domicilio durante cuatro años, por casi cuatro millones de euros. Y en cuanto el Consello Consultivo nos devuelva las revisiones de oficio liquidaremos y pagaremos. Ese es el otro caballo de batalla: pagar.

Piñeiro, en su despacho de Alcaldía PATRICIA G. FRAGA

¿Cómo es el contacto con los vecinos? La conocía mucha gente antes de ser alcaldesa, ¿ha sufrido alguna vez faltas de respeto por aquello de la confianza?

El trato es muy bueno, los vecinos son respetuosos pero si no lo fueran también lo entendería porque son los grandes perjudicados de este fracaso. Principalmente fracaso político.

Le gusta estar ahí para ellos.

Claro, a mí me salieron los dientes en un bar y siempre he tenido trato con la gente. Soy una servidora pública y tengo que atenderlos. Independientemente de mi formación académica, que es extensa, lo que más me ha ayudado es de dónde vengo, de la hostelería. Contacto directo y continuo con los vecinos, en el bar se desahogan y cuentan sus problemas. Estoy aplicando eso aquí para entender mejor a los ciudadanos. Mi frustración es no poder darles una solución rápida.

¿Cómo respondió su entorno a su llegada al cargo?

Bien, yo sigo siendo la misma, tengo los mismos hábitos. Esto no lo veo como un cargo, sino como un deber y la protagonista no soy yo, son los vecinos. Lo que sí cambió es mi tiempo libre, porque he renunciado mucho al ocio: en este primer año solo tuve cinco días de vacaciones y de aquí a las elecciones no está en mis planes coger más. Estoy entregada a este proyecto.

Habla de fracaso político. Cambre siempre ha sido un feudo complicado, con el voto muy dividido y múltiples pactos que luego acaban mal. Da la sensación de que aquí uno no debe fiarse de nadie.

Con diálogo y consenso se puede todo. Para los presupuestos estamos teniendo muchas reuniones y estamos incorporando propuestas de los grupos. Tenemos que avanzar. ¿Y que no me puedo fiar de nadie? La política es así, es como la guerra pero sin armas. Lo importante es lograr soluciones, y si hay que pactar puntualmente porque estoy en minoría, lo haré.

Y con el tigre como símbolo.

(Risas) Sí, a raíz de una entrevista donde hablé de cabalgar este tigre que es Cambre, quedó. En redes me ponen de todo, pero esto me hace gracia.

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