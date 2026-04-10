El restaurante de O Temple que aspira a ser el campeón de España en pizzas gourmet

Los impulsores de Impronta, Claudia Felizziani y Dante Colaiacovo, en su local de O Temple CARLOTA BLANCO

La semana que viene se celebrará en el Ifema de Madrid el Campeonato de España de Pizzas Gourmet, un evento que celebra su quinta edición y al que concurrirá Impronta, un restaurante que comenzó su andadura en O Temple en febrero de 2023 y que se ha convertido en un referente de la comida italiana en el área metropolitana coruñesa.

Claudia Felizziani y Dante Colaiacovo se presentarán en el apartado dedicado a las pizzas tradicionales. En su primera participación en este certamen, en 2024, quedaron entre los primeros 50 de una lista con más de 300, pero ahora confían en superarse. “Son cuatro días del Salón Gourmets y dentro hay varias competiciones. En la de Pizzas Gourmet participamos el martes 14 en Pizza Clásica, pero también hay las categorías de Pizza Contemporánea, Pizza Pala, Pizza Taglio, Pizza Argentina o Pizza Sin Gluten”, cuenta Claudia Felizziani, venezolana con raíces italogallegas, quien añade que el ‘secreto’ del éxito de Impronta es que buscan “el sabor de casa”.

“Siempre hemos confiado mucho, para empezar, en el sabor de la masa, suave y rica independientemente de lo que le pongas. Respetar los tiempos de fermentado, no saltarnos procesos y no arriesgar innecesariamente. Ahora está de moda poner la masa negra con carbón o con trocitos de algo, pero no, porque entonces ya no es mi masa”, sostiene la cocinera.

La cocina “de la abuela” es la máxima de este local de nueve mesas ubicado en la calle Constitución, que cuenta con menú del día y platos estrella como la lasaña, las ‘mezzalunas’ y, por supuesto, las pizzas, con especial protagonismo para la Burratella, la Pistadela –con la que participaron en el campeonato de 2024– y la Mediterránea, “aunque una Prosciutto e Funghi siempre es una apuesta segura”, indica Dante Colaiacovo, quien conoció a Claudia en Venezuela porque sus padres, italianos ambos, se mudaron allí.

La cocina de su infancia

“Nos gusta que entrar aquí sea como entrar en una casa, la decoración está inspirada en eso. Como cuando vas a casa de la abuela y comes platos ricos y reconfortantes. En Venezuela tuvimos otros negocios de hostelería pero más relacionados con bocadillos, pepitos, etc., y lo de elaborar pizzas siempre fue algo que hicimos en casa o que vimos desde pequeños, igual que la lasaña”, comenta Colaiacovo.

A pesar de que en los inicios la única persona en plantilla era Claudia, ya que comenzaron exclusivamente con servicio a domicilio, el equipo se ha ido ampliando hasta rondar los ocho empleados, según la época. Confiesan que primero buscaron ubicación en A Coruña, pero ahora reconocen que “fue un auténtico acierto elegir O Temple”.

“Estamos encantados aquí. La clientela es muy fiel y el boca a boca ha sido fundamental. Las redes también, pero el barrio ha respondido genial”, sostienen Claudia y Dante, que buscarán dejar su huella en Ifema con una pizza de la que no se pueden desvelar detalles, pero que transportará al jurado a su hogar.

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