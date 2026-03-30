Cortan la pasarela de madera entre O Burgo y O Temple por riesgo de desprendimientos

Pasarela cortada en el paseo de la ría de O Burgo NDS

Uno de los puentes peatonales de madera ubicados en el paseo de la ría de O Burgo, concretamente el que une Culleredo con Cambre a la altura del CEIP Portofaro –junto a la escultura de Ramón Conde ‘El columpio’–, ha sido cerrado al tránsito debido a su mal estado de conservación, que podría provocar desprendimientos o caídas.

Los usuarios de la vía fueron sorprendidos estos días con el precintado de la instalación, obligando a desviarse hasta el puente medieval a la altura de O Paraugas para cruzar la ría. La Policía Local de Cambre procedió a vallar la zona para evitar posibles accidentes relacionados con la rotura de tablones.

Desde el Ejecutivo de Diana Piñeiro indicaron que la medida se enmarca dentro del proyecto de recuperación del río Mero y sus pasarelas, impulsado por la Xunta de Galicia. "En este caso concreto, está prevista la sustitución de la misma por una nueva", manifiestan.

Otro puente clausurado

Cabe recordar que desde agosto de 2024 también está cerrado el puente inmediatamente anterior en el río Mero, frente a la Rúa dos Muíños, una pasarela también de madera que conecta los municipios cambrés y cullerdense. En aquel entonces, desde el Ayuntamiento cambrés se indicó que el paso estaba cortado para efectuar las revisiones pertinentes y casi dos años después todavía no ha sido reabierto.

La construcción del paseo fluvial del Mero, del que forman parte estas pasarelas y que utilizan miles de personas cada día, finalizó en 2007. El Ministerio de Medio Ambiente, tras diversas negociaciones con vecinos y entidades afectadas por las inundaciones cuando se abrían las compuertas de la presa de Cecebre, decidió llevar a cabo un proyecto de regeneración del entorno que incluía una senda de 20 kilómetros de longitud entre el embalse y la desembocadura del río en O Burgo.

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