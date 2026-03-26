O PSOE denuncia que Piñeiro impide o debate dunha moción sobre a crise do asociacionismo de Cambre
O Grupo Municipal Socialista de Cambre denuncia a decisión da alcaldesa, Diana Piñeiro, de impedir o debate dunha moción "presentada para dar solución á grave situación que atravesa o tecido asociativo do municipio", sinala o PSdeG.
A iniciativa, rexistrada o pasado 20 de marzo "cumprindo todos os prazos establecidos", tiña como obxectivo o impulso de "medidas urxentes para desbloquear as subvencións pendentes dende o ano 2022, habilitar vías extraordinarias de financiamento e garantir unha convocatoria anual, regular e con prazos certos destas axudas", indicaron os socialistas, que acusan a Piñeiro de impedir o debate na sesión celebrada esta mañá en Cambre.
"Non permitiu nin sequera o seu debate, amparándose nun criterio técnico que reclasifica a iniciativa como 'rogo' polo feito de instar ao goberno municipal a actuar", explica o PSOE.
Os socialistas consideran esta interpretación “restritiva e interesada”, xa que o propio Regulamento Orgánico Municipal contempla as mocións "como instrumentos para que o pleno fixe posición política sobre asuntos de interese municipal, como é claramente este caso", engadiu o seu voceiro, Diego Alcantarilla, quen sinalou que “estamos ante unha decisión claramente política xa que a señora alcaldesa podería permitir a presentación de dita moción, xa que ten potestade para facelo" pero "o que fixo foi usar unha interpretación que lle interesaba para evitar un debate necesario sobre un problema que afecta directamente", sentencia o PSOE.
O mesmo edil tamén lamentou “a perda dunha oportunidade para que o pleno, como máximo órgano de representación democrática, puidese impulsar solucións reais para as asociacións, que levan anos soportando atrasos, falta de resolución das axudas e unha absoluta falta de planificación”, asegurou Alcantarilla.
"O Grupo Municipal Socialista quere deixar claro que, malia este bloqueo, continuará traballando para que as propostas incluídas na iniciativa saian adiante", entre elas, a "resolución inmediata das subvencións pendentes dos anos 2022 e 2023, a posta en marcha de mecanismos extraordinarios de apoio económico, a sinatura de convenios coas entidades para o ano 2026 e a garantía de convocatorias anuais estables no futuro" porque, segundo indicaron, "bon imos parar ata que esta situación se resolva" e ata que se ofrezan as respostas que merecen as asociacións de Cambre.
Neste sentido, esixen ao Goberno de Diana Piñeiro "que abandone a inacción e asuma dunha vez por todas a súa responsabilidade co tecido asociativo do municipio de Cambre".