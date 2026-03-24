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Cambre

La Xunta destina 600.000 euros al acondicionamiento de la AC-214 en Cambre

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
24/03/2026 22:12
La alcaldesa, Diana Piñeiro, acompañó a la conselleira María Martínez Allegue, en su visita a las obras de la AC-214
La alcaldesa, Diana Piñeiro, acompañó a la conselleira María Martínez Allegue, en su visita a las obras de la AC-214
MONCHO FUENTES
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La Xunta invierte más de 600.000 euros en tareas de acondicionamiento de la AC-214 en Cambre. La alcaldesa, Diana Piñeiro, acompañó ayer a la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, y a la directora territorial de este departamento, Begoña Freire, en su visita a estas obras, que se desarrollan a lo largo de 5,6 kilómetros y consisten en reforzar el firme para incrementar así la seguridad en la vía, como se está haciendo en más de una veintena de ayuntamientos de A Coruña. En este sentido, la alcaldesa destacó la colaboración entre administraciones como “clave para mellorar a AC-214”.

“A cooperación coa Xunta permite avanzar na seguridade viaria nunha das principais vías do municipio”, expuso Piñeiro. Una colaboración institucional que, para la mandataria municipal, “permite dar resposta ás necesidades reais da veciñanza, mellorando infraestruturas esenciais para Cambre”.

Durante su recorrido, la conselleira anunció las próximas actuaciones que se acometerán en la provincia y remarcó el esfuerzo de la Xunta en materia de conservación y mantenimiento de la red viaria de 5.500 kilómetros de carreteras para garantizar la seguridad: “Temos claro que é importantísimo investir neste eido cunha folla de ruta clara en planificación conservación e reforzos de firme que estamos a executar cos correspondentes orzamentos”, expuso Martínez Allegue antes de detallar que las obras en curso en Cambre se enmarcan en “un conxunto para actuar en cinco estradas” a su paso por doce municipios, incluidos los de Abegondo, Bergondo, Carral y Oleiros, en la comarca de A Coruña, y los de Betanzos, Curtis, Oza-Cesuras y Vilasantar, en la de Betanzos, con una inversión de 3,3 millones de euros por parte de la Xunta.

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La conselleira indicó que en los próximos días se licitarán las obras de refuerzo de firme en otras diez carreteras al paso por siete ayuntamientos de la provincia, entre ellos, los de Betanzos, Bergondo, Sada, Oleiros y Oza-Cesuras, a las que el Consello da Xunta dio luz verde el pasado día 16 de marzo y que permitirán intervenir en casi 30 kilómetros.

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