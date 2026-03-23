O programa EduExchanges da Xunta trae a Cambre alumnado francés
Diana Piñeiro explicou o funcionamento do goberno local ao grupo de estudantes participantes no intercambio co IES David Buján
O Concello de Cambre recibiu este luns ao alumnado participante no intercambio entre o IES David Buján e o Lycée Saint-Michel de Annecy nunha visita institucional encabezada pola alcaldesa, Diana Piñeiro.
A rexedora deu a benvida ao grupo de estudantes, conformado por 20 alumnos galegos e 20 franceses, acompañados do profesorado de ambos centros, e explicoulles o funcionamento do goberno local e da administración municipal.
Durante o encontro, Diana Piñeiro trasladou ao grupo o papel do Concello, as principais competencias da administración local e o traballo que se desenvolve desde o goberno municipal para dar resposta ás necesidades da veciñanza, achegando así ao alumnado á realidade institucional e ao día a día da xestión pública.
Esta visita enmárcase no intercambio educativo que ambos centros manteñen desde hai tres anos, consolidando unha relación de cooperación e convivencia entre o alumnado galego e francés.
A iniciativa forma parte do programa EduExchanges da Xunta de Galicia, impulsado pola Consellería de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional, que ten como obxectivo promover a mobilidade internacional do alumnado, a aprendizaxe de linguas e o coñecemento doutras culturas.
Durante a súa estancia en Galicia, o alumnado francés desenvolverá diversas actividades culturais e educativas, incluíndo visitas á contorna da Coruña, propostas no propio centro e experiencias vinculadas ao patrimonio e á cultura local.
Como parte do carácter recíproco do programa, no vindeiro mes de abril será o alumnado galego quen viaxe a Annecy, completando así o intercambio e reforzando os lazos creados entre ambos centros educativos.
O programa EduExchanges enmárcase na estratexia de internacionalización do sistema educativo galego, facilitando estadías no estranxeiro, intercambios e proxectos de colaboración internacional co obxectivo de mellorar as competencias lingüísticas, fomentar a autonomía do alumnado e reforzar habilidades clave como a adaptación, o traballo en equipo e a convivencia intercultural.