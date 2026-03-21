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Cambre

Brexo-Lema convierte sus juegos rurales en una oda a la diversión parroquial

Uno de los actos centrales de la fiesta de la juventud provocó risas, diversión y momentos inolvidables, en una edición que superó con creces la afluencia de años anteriores al reunir a más de 700 personas a lo largo de todo el día

Julia Nóvoa
21/03/2026 22:36
La felicidad y la fraternidad entre vecinos reinó durante las olimpiadas rurales
La felicidad y la fraternidad entre vecinos reinó durante las olimpiadas rurales
German Barreiros
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Decía el barón Pierre de Coubertain que lo importante de los Juegos Olímpicos es participar, y esa máxima se ha mantenido como lo esencial del espíritu de la competición moderna. Lo han hecho también en la cambresa parroquia de Brexo Lema, donde han adaptado las competiciones tradicionales a unas mucho más de andar por casa, a las que los vecinos bautizaron como Olimpiadas Rurais, con la variedad de juegos para niños y mayores. Fue el epicentro de lo que en realidad se entiende como una jornada de confraternización, risas y mucha complicidad al aire libre entre vecinos de toda la vida en el centro sociocultural.

Asistentes a una edición pasada de la Festa dos Callos

De fiesta en fiesta y Cambre tira porque le toca: un mes de celebraciones por el municipio

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La tercera Fiesta de la Juventud de Brexo-Lema puede considerarse la más exitosa, popular e intensa de las celebradas hasta ahora. Según estimaciones de la organización, más de 700 personas pasaron por el evento, que tuvo su punto culminante con las olimpiadas. Entre las disciplinas que se disputaron estuvieron los bolos celtas, carreras de obstáculos o chave. Quienes no se sentían en plena forma para ir a pie de campo optaron por otro deporte rural muy practicado y sin fecha de caducidad: sobremesa, vino y partida de tute. Eso sí, con un ojo puesto en la baraja y el otro en lo que estaba pasando entre unos vecinos que disfrutaron como nunca. En total, hubo 11 equipos compuestos de cinco personas cada uno, la inmensa mayoría de la parroquia, pero también pertenecientes a diferentes zonas del Ayuntamiento de Cambre.

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Intensa

En total, la tercera Fiesta de la Juventud de Brexo-Lema fueron más de catorce horas de celebración, ya que los festejos se iniciaron a las dos de la tarde con una sesión vermú a cargo del dúo Karamba. Sin embargo, el plato fuerte, nunca mejor dicho, fue la churrascada y pulpada popular, en la que se despacharon más de 400 raciones bajo un sol que completó el guion de un día perfecto.

La pulpeira hizo acto de presencia en dos ocasiones, mientras que a lo largo de la jornada hubo tres actuaciones

Para empezar a hacer la digestión, las Olimpiadas Rurales se iniciaron a las cinco de la tarde, y sobre todo provocaron muchas risas entre los conocidos. Y es que, desde luego, no se trataba de una competición de alto nivel, sino de elevar el nivel de jolgorio. Volvió la fiesta a partir de las ocho, con una actuación de Ginger que puede encuadrarse dentro del tan manido término del tardeo.

Entrada la noche, y aunque con algo más de frío, volvieron la pulpeira de Ana y Loureano para repartir una cantidad semejante de racione antes de una gran verbena con la orquesta Unión Fuerza y un Dj que extendió la fiesta hasta la madrugada. Fue una jornada inolvidable finalmente.

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