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Cambre

Las hamburguesas más famosas de Cambre se mudan a O Temple: reabre A Queimada

Noelia Díaz
Noelia Díaz
19/03/2026 21:01
El personal del local posa con algunas elaboraciones
El personal del local posa con algunas elaboraciones
CARLOTA BLANCO
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El 1 de marzo de 2024 los amantes de las hamburguesas de Cambre y su entorno se quedaron ‘huérfanos’ con el cierre de A Queimada, un establecimiento ubicado en Os Campóns que se había granjeado una importante fama en el municipio por la calidad de sus productos y su buen servicio, que incluía reparto a domicilio. 

Este viernes, día 20, los fans de este lugar y su chef, Sergio García, están de suerte, ya que a las 20.00 horas reabrirá sus puertas en el número 12 de la calle Estanque, en O Temple. El nuevo espacio formará parte de las dependencias de O Pozo, restaurante regentado por Jorge Vázquez y que también es uno de los imprescindibles en O Temple. 

“Yo ofrecía burgers a domicilio con una franquicia de Barcelona, pero vi la oportunidad de mejorar y le propuse a Sergio que hiciéramos aquí las hamburguesas de A Queimada y las llevásemos a casa; ahora las tendremos también para tomar en el local los viernes, sábados y domingos por la noche”, cuenta el hostelero. 

Vázquez añade que han querido “aprovechar el tirón que tienen las burgers para formato delivery y cubrir un vacío que había en O Temple en cuanto a hamburguesas, digamos, más elaboradas”. Así, cuentan con una carta que ofrece recetas con carnes de primera calidad y un pan brioche que elabora exclusivamente para ellos el obrador Do Pincho, de Carral. 

Las burgers más demandadas son la Golden–carne de vaca y buey, bacon, queso ahumado, cebolla crujiente y rúcula–, la Indomable –con jalapeños y ‘takis’ picantes– y la Gamberra –con pollo crujiente, gambas gabardina y huevo frito–. “Con la inauguración de mañana queremos premiar a toda esa gente que sigue ahí después de dos años cerrados. A Queimada está de vuelta, pero ahora en O Temple”, cierra Jorge Vázquez.

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