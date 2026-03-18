Detenido un hombre en Cambre por tráfico de drogas tras desmantelar un punto activo de venta en A Barcala

​La investigación se inició hace varios meses Guardia Civil

La Guardia Civil de Cambre ha detenido a un varón de 43 años por tráfico de drogas en el marco de la denominada Operación DIETUR. La actuación ha permitido desactivar un punto negro de narcotráfico que operaba en las localidades de A Barcala y Cambre.

La investigación se inició hace varios meses a partir de las indagaciones llevadas a cabo por investigadores del Cuartel de Cambre, que realizaron un seguimiento continuado de los movimientos del ahora detenido. Durante este tiempo, los agentes lograron constatar el tráfico de drogas.

Con las pruebas en la mano y la orden del juez, actuaron. Los agentes practicaron dos registros simultáneos: uno en una vivienda en A Barcala y otro en un bajo comercial en el casco urbano de Cambre.

Se intervinieron sustancias estupefacientes valoradas en más de 15.000 euros y 4.686 euros en efectivo Guardia Civil

La Guardia Civil intervino un total de 4.834,92 gramos de hachís, valorados en 9.121,77 euros, y 3.016,39 gramos de marihuana, con un valor estimado de 6.134,61 euros. Asimismo, se incautaron 4.686 euros en efectivo en billetes pequeños.

Durante los registros también se decomisaron diversos equipos electrónicos, documentación de interés para la investigación y útiles destinados al pesaje, corte, preparado y distribución de las sustancias estupefacientes.

El detenido, al que se le imputa un delito contra la salud pública, ha sido puesto a disposición del juez. La operación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones.