Una casita de cuento entre los gigantes de cemento de Cambre: “La gente se para a hacer fotos”

Los propietarios de la singular casa en una de las plazas más céntricas de Cambre QUINTANA

En pleno centro de Cambre, en medio de dos edificios de varias alturas, permanece impasible al bullicio una colorida casa que parece sacada de un cuento, con su verja de madera, sus plantas y decoraciones en la fachada, como las que dibujan los niños.

“Con su color azul vibrante y detalles encantadores, una mariposa, dos mariquitas, flores y dos lagartijas, es tan pequeña que parece una casita del belén. Pasar por allí es como entrar en un mundo en miniatura. Me imagino a los habitantes de la casita organizando fiestas de té con las hormigas del vecindario”, escribía esta semana en Facebook Alicia Aguilar, una usuaria de esta red social, sobre el inmueble que se ubica en la plaza de la marquesina del bus, en la carretera Cambre-Temple.

Ana Belén Cancelo y Marcos Manuel Fuentes son los propietarios de la vivienda 8A, que llama la atención no solo por su color turquesa sino por sus reducidas dimensiones –la fachada mide cuatro metros de ancho–, aunque Cancelo reconoce que “es más grande de lo que parece”.

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La vecina, oriunda de Negreira e instalada en Cambre desde que se casó, se sorprendió al leer el post en Facebook: “No conozco a la chica que puso eso, me imagino que pasaría por aquí como hace mucha gente, que saluda o se para a hacer fotos, pero fue mi cuñada quien me enseñó lo que puso y me hizo mucha ilusión”, cuenta Ana Belén Cancelo, quien detalla que la casa fue heredada por su marido, “que no la vendería por nada del mundo”.

Herencia

“Él nació aquí hace 55 años. La casa era de una tía abuela suya que nunca se casó y que la heredó tras trabajar en una casa; los señores se la dejaron como muestra de cariño. Como mi marido fue el primer niño que hubo en la familia, esa tía dijo que cuando fuese mayor la casa sería para él”, narra Cancelo, que añade que cuando la recibieron “estaba casi derruida”.

Tras la boda, en 1996, el matrimonio decidió reparar la edificación para instalarse en ella de por vida. “Como mi padre es constructor, nos ayudó con la reforma: los fines de semana él hacía la albañilería y, poco a poco, fuimos haciendo lo demás. Vinimos para aquí en 2002”, dice la cambresa, que considera “un acierto” la reciente reforma de la plaza donde se ubica su vivienda: “Ganamos mucha luz y visibilidad, al derribarse la casa que teníamos delante, y mucha gente vino a preguntar si la vendíamos”, rememora.

Antes de eso, en la década de los 80, tuvieron “otras ofertas”. “Cuando se hizo el edificio que hace esquina frente al supermercado, el promotor le ofreció a mi suegro un piso sin acabar en ese bloque, pero ellos tenían que aportar dinero para rematarlo y en ese momento también había en esta casa inquilinos, por lo que se negó a vender. Y mi marido, salvo que sea por algún problema grande de salud, tampoco la vendería nunca. Su ilusión es poder dejársela a nuestro hijo”.

Tatuaje que luce en su brazo el hijo del matrimonio, Christian CEDIDA

Belén y Marcos se muestran “enamorados” de la casa y aseguran que no les afecta “en nada” que haya dos grandes edificios flanqueándola. “Hay ruidos como si viviésemos en un piso, pero nada más”, alegan. Su hijo, Christian, también la adora, hasta el punto de que la lleva grabada a fuego en su piel en un tatuaje.