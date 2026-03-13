Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cambre

Un camión choca contra la mediana en la A-6 a la altura de Cambre

Ep
13/03/2026 10:07
Autovía A-6
AGENCIAS
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

El conductor de un camión se ha visto implicado en un accidente este viernes en la A-6, a la altura del municipio coruñés de Cambre, tras chocar con su vehículo contra la mediana.

Desde el Centro de Control de Tráfico del Noroeste han explicado a Europa Press que fue pasadas las siete de la mañana cuando se produjo el siniestro, dirección creciente, en concreto hacia Arteixo. Esto ha motivado el corte del carril izquierdo.

A su vez, desde el 112 han precisado que fueron varios particulares y el propio conductor los que informaron que el camión se había ido contra la mediana, quedando cruzado el vehículo, que transportaba pollos muertos, en la vía.

Al lugar se trasladaron miembros del servicio de Urxencias Sanitarias 061 para atender al conductor, así como agentes de la Guardia Civil de Tráfico y efectivos del servicio de mantenimiento de carreteras.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Varias personas compran en la céntrica librería Arenas

Abierta la convocatoria del Premio Literario Fernando Arenas Quintela de Narrativa y Ensayo
Redacción
El ideal gallego

Rioboo pide una reunión urgente del cinturón metropolitano para coordinar el corte de la AC-12 por las obras del Chuac
Redacción
Mar de fondo, grabando su nuevo disco

Mar de Fondo rinde homenaje a la gente del mar con 'Percebeiro' junto a Abraham Cupeiro, José Manuel Cancela y la OSG
Redacción
Protesta funcionarios de prisiones gallegas

Funcionarios de prisiones gallegas se concentran ante la Delegación del Gobierno para reclamar más personal y mejores condiciones
Redacción