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Cambre

Alternativa rechaza participar en una moción de censura en Cambre

Redacción
13/03/2026 16:43
Manuel Castro y Raúl Varela, ediles de Alternativa en Cambre
Manuel Castro y Raúl Varela, ediles de Alternativa en Cambre
PATRICIA G. FRAGA
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El grupo municipal de Alternativa dos Veciños de Cambre aseguró este viernes que no está dispuesto a participar en ninguna moción de censura, después de que el Bloque Nacionalista Galego (BNG) afirmase este jueves que estaría dispuesto a apoyar un movimiento político de este estilo para lograr echar al PP de la alcaldía.

Cambre xa está unha situación lamentable tras anos de mala xestión que levaron ao caos actual; non precisa máis inestabilidade”, manifiesta la formación que lidera Raúl Varela. La agrupación se mantiene al margen de estas maniobras políticas y aclaran que su prioridad es apoyar “aquelas medidas necesarias para que o Concello funcione: pagar o que se debe a empresas, asociacións e persoal municipal, sacar adiante obras pendentes e garantir os servizos municipais”. 

Varela añade que “se os grupos do BNG, PSOE ou UxC queren presentar unha moción, que o fagan, pero que deixen de enganar á veciñanza”, y aluden a la etapa en la que gobernaron, precisamente, esos tres partidos. “Contan coa maioría necesaria para levala a cabo se así o consideran, pero preguntámonos por que se volve falar agora dunha moción de censura, despois de que UxC deixara a alcaldía en mans do PP, que quere gobernar aínda que son unha minoría”, subraya Alternativa. 

“Estamos en Cambre para construír, non para seguir arruinando o pobo. Que non se fale de nós cando se fala de moción de censura, porque nós non imos apoiar ningunha”, concluye la formación de la margarita en un comunicado. UxC denunció estos días un “pacto encubierto” formado entre los ediles del PP, Alternativa y BNG.

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