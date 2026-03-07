Mi cuenta

Cambre

‘A última, e marchamos’: Cambre caldea el invierno con callos y DJ

Lucía Tenreiro
07/03/2026 21:31
La comisión dispuso más de un millar de raciones de callos
Carlota Blanco
Con más de un millar de raciones vendidas y un eslogan que es toda una declaración de intenciones: ‘A última, e marchamos’. Así se celebró la Festa dos Callos de Cambre, una de las citas más destacadas de cuantas se organizan en invierno en el área metropolitana de A Coruña.

Galería

Las imágenes de la Festa dos Callos, en Cambre

El evento tuvo un gran éxito de asistenciaVer más imágenes

Con las temperaturas en descenso pero con mucho ánimo y entusiasmo para celebrar en la calle, cientos de vecinos se desplazaron hasta la carpa instalada en el centro del municipio para comer y disfrutar con las actuaciones musicales convirtiendo casi cualquier rincón del entorno en mesa improvisada para compartir callos, servidos en 'cuncas' de cerámica de Buño, y también amistad, de la mano de una comisión saliente que se despidió enseñando cómo organizar a la que entrante, desde media mañana, cuando comenzó la animación de calle, hasta la verbena, sin olvidar la sesión vermú, la sobremesa y un animado 'serán'.

'A última, e marchamos': Cambre caldea el invierno con callos y DJ

