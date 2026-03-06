Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Cambre

El Gobierno de Piñeiro contrata el arreglo del área infantil de la calle Francisco Rodríguez de O Temple

Lucía Tenreiro
06/03/2026 16:01
Vista del parque infantil de la calle de Francisco Rodríguez
El Ayuntamiento de Cambre ha contratado el arreglo integral del parque infantil de la calle Francisco Rodríguez de O Temple. Un espacio situado en las inmediaciones del CEIP O Graxal. Una obra incluida en el Plan de Obras y Servicios (POS) de la Diputación de A Coruña que contempla actuaciones en toda su extensión, incluido mobiliario urbano, con un coste de 121.531,03 euros y con plazo de ejecución de seis meses, explican desde el Gobierno de Diana Piñeiro. 

Asimismo, renovará el suelo con caucho amortiguante "para mayor seguridad de los usuarios" y el vallado perimetral del área; se instalará un cartel informativo, nuevo mobiliario (bancos, papeleras y mesa picnic) y juegos infantiles, incluidos los columpios, toboganes, rocódromo y balancines, a lo que se sumará la sustitución y extensión del césped, más árboles y sistema de riego más moderno. 

La alcaldesa, Diana Piñeiro, aseguró que “o noso obxectivo e seguir acometendo obras e reformas en todos os parques públicos ao igual que estamos a facer cos campos de futbol e polideportivos municipais" porque "o que nos atopamos cando chegamos ao Goberno de Cambre foi dunha deixadez obscena das instalacións deportivas do mobiliario urbano e zonas de lecer", apostilló Piñeiro.

