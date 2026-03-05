Mi cuenta

El Ideal Gallego

Cambre

Profand impulsa la producción de su fábrica de Cambre, con la meta de llegar a 218 toneladas al día

Esta empresa del sector pesquero es un proveedor de Mercadona

Iván Aguiar
Iván Aguiar
05/03/2026 18:02
Factoría de Profand Cambre
Quintana
El Grupo Profand ha puesto en marcha un ambicioso plan de expansión y modernización de sus instalaciones ubicadas en el polígono de Espíritu Santo, en el municipio de Cambre. El proyecto busca fortalecer su posición competitiva en el sector de productos del mar con un incremento de su “capacidad productiva” futura, tal y como recoge la propuesta elaborada por la empresa.

La clave de esta iniciativa reside en el notable incremento de la actividad industrial de la planta. Actualmente, la factoría mantiene una capacidad de producción cercana a las 75 toneladas diarias. Con la implementación de las nuevas mejoras y líneas de procesado, la compañía prevé elevar esta cifra hasta las 218 toneladas al día.

Germán Barreiros

Repsol calcula que la segunda fase del traslado a Langosteira estará lista en un año y medio

Esta factoría elabora en la actualidad cefalópodos (como el pulpo), crustáceos y pescados refrigerados y congelados. En el futuro se sumará la elaboración de crustáceos cocidos refrigerados

Esta compañía considera que se dan “los condicionantes legales, técnicos y económicos” que permitirán la ejecución y viabilidad del proyecto, dada “la cartera actual de pedidos y las previsiones de futuro analizadas”.

El Grupo Profand ha iniciado los trámites administrativos necesarios ante la Consellería de Medio Ambiente para modificar la autorización ambiental que posee, de tal modo que pueda incrementar su capacidad productiva.

Obras

Para dar soporte a este nuevo volumen de producción, la factoría integrará tecnologías de vanguardia, con una nueva planta de cocción y la instalación de tres calderas de generación de vapor alimentadas por gas natural, esenciales para la nueva línea de crustáceos.

La fábrica incorporará dos nuevas líneas de envasado, con las que se aplicará una técnica que sustituye el aire del envase por una mezcla de gases diseñada para prolongar la vida útil y frescura del producto sin perder sus propiedades.

El proyecto contempla el desmantelamiento de líneas de embolsado manual y túneles de secado dinámicos antiguos, que serán trasladados a otras factorías del grupo para maximizar la eficiencia logística.

Grupo Profand es una multinacional gallega del sector pesquero, especializada en la captura, acuicultura, procesado y comercialización de productos del mar. Es un proveedor destacado de Mercadona, con sede principal en Vigo. Esta empresa adquirió la planta de Cambre a la histórica empresa herculina Isidro de la Cal, ya desaparecida. 

