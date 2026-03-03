Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Cambre

Cambre licita la mejora en la pista de Otero Pedraio, en O Temple

Redacción
03/03/2026 16:51
Pancartas reivindicativas en O Temple
Pancartas reivindicativas en la pista de Otero Pedraio, en O Temple
CEDIDA
La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Cambre aprobó ayer la licitación de la mejora de la pista deportiva de Otero Pedraio, en O Temple, que sufre diversos desperfectos debido al uso y al paso del tiempo. Los trabajos cuentan con un presupuesto total de 59.171,25 euros

Las obras, explica el Consistorio cambrés en un comunicado, consistirán en arreglos en la valla superior de contención, colocación de paneles y puertas metálicas e instalación de anclajes en el muro –que tiene fisuras–. 

“Todas estas actuaciones se harán debido al riesgo que entrañan algunos elementos para los usuarios, ya que existen aristas cortantes y cierres deficientes, además de poder producirse desprendimientos”, explica la alcaldesa, Diana Piñeiro.

Varias familias posan en el parque conocido popularmente como del ‘barco de Popeye’

Las familias de O Temple, hartas por el abandono de los parques: “Habrá movilizaciones”

