Cambre acogerá a un millar de personas en una nueva edición de la Feria de Abril

Imagen de una edición anterior de la Feria de Abril de Cambre CEDIDA

El municipio de Cambre contará con una nueva edición de la Feria de Abril el día 25 de ese mes, un evento que tendrá un aforo para mil personas, según señalan fuentes del Sporting Cambre, la entidad promotora de la fiesta.

Bajo el lema ‘A nosa feira’ –en alusión a que la actividad se toma ciertas licencias con respecto a las ferias originales andaluzas–, la jornada tendrá lugar en una gran carpa en el aparcamiento del campo de fútbol Dani Mallo e incluirá actuaciones musicales durante todo el día y juegos populares, además de paseos en poni para los más pequeños.

A las 13.00 horas habrá sesión vermú y desde las 17.00 cantará Begoña García, seguida de Ángel Montoya –18.30– y Aixa Romay –a partir de las 21.00 horas, aproximadamente–. Dj Isaac será el encargado de poner el colofón al evento, desde las 22.30 hasta la madrugada.

Se repartirán pinchos gratuitos desde primera hora –alioli casero con picos, jamón de cebo y aceitunas– y se pondrá a la venta un menú a base de paella y churrasco. Decenas de personas participan cada año en la organización del evento, que en ediciones pasadas tenía un aforo de cerca de 800 personas.

La Finca Abrigosa de Santa María de Vigo ofrecerá, como cada abril, paseos a caballo para los más pequeños, mientras que la empresa Nunú te cuida dispondrá juegos populares y actividades de animación infantil.