Cambre prevé despachar 1.200 raciones en su Festa dos Callos

Parte de los integrantes de la comisión de fiestas de Cambre CEDIDA

Después del rotundo éxito de 2025, cuando se quedaron sin existencias tras vender 800 raciones, los organizadores de la Festa dos Callos juegan sobre seguro este año: el próximo sábado 7 tendrán provisiones para 1.200 platos. Así lo confirma Valeria Mena, la presidenta de una comisión que vivirá este evento de una forma especial, ya que pasará el testigo a un nuevo grupo promotor de festejos.

“En agosto decidimos que no seguiríamos, pero nos sabía mal irnos sin despedirnos, así que en esta Festa dos Callos el lema es ‘A última e marchamos’. Igual que en agosto de 2023, cuando empezamos, nos ayudó la anterior comisión en las fiestas de Santa María para que aprendiésemos a organizar, ahora haremos lo mismo con los nuevos, gente muy joven que viene con muchas ganas”, explica Mena, del grupo Cambre En Festa.

Cartel Festa dos Callos 2026 CEDIDA

Comenta que, a pesar de la juventud de su grupo –la media de edad son 25-26 años-, “la vida de todos está cambiando por el trabajo o los estudios” y es preciso renovar las filas de la comisión “para que Cambre tenga unas fiestas a la altura”. “Los que entran tienen 18, 19, 20 años... es genial que se implique la gente más joven. Algunos de la comisión actual estaremos para ayudarlos en la Festa dos Callos y en agosto, aunque ya organizarán ellos todo, también colaboraremos en lo que haga falta”, asegura la presidenta.

Cuncas de regalo

Los callos del próximo sábado se servirán, como siempre, en cuncas de cerámica de Buño que se regalarán a los comensales, un detalle que, dice Mena, “siempre se ha valorado un montón”. El año pasado, rememora, tuvieron que devolver dinero y tickets adquiridos “a mucha gente, porque se acabaron las existencias tras vender 800 raciones”.

A diferencia de otras ediciones, esta Festa dos Callos durará solo un día, el sábado 7. “Como estaba en el aire lo del cambio de comisión decidimos concentrar todo el sábado y hacer la fiesta más grande, durante más horas. Empezaremos ya a las 11.00 con pasacalles y ya no pararemos hasta la madrugada”, concluye Valeria Mena.

Será, como siempre, en el Campo da Feira cambrés, donde se instalará una gran carpa.