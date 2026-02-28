Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Cambre

Las familias de O Temple, hartas por el abandono de los parques: “Saldremos a la calle”

Vecinos del barrio más poblado de Cambre denuncian el cierre “sin previo aviso” de otro de los recintos infantiles de la zona y lamentan que se les obligue “a hacer vida en otros sitios”

Noelia Díaz
28/02/2026 00:10
Varias familias posan en el parque conocido popularmente como del ‘barco de Popeye’
Carlota Blanco
Los vecinos de O Temple continúan denunciando el mal estado de las instalaciones del barrio y anuncian movilizaciones tras el cierre, sin previo aviso, de otro de los parques de la zona, en este caso el conocido como ‘el del barco de Popeye’.

“Somos el barrio con más niños pero tenemos los parques cerrados, y los que están abiertos tienen un estado pésimo, con una alta peligrosidad. El Ayuntamiento está provocando que nos tengamos que ir a otras zonas a hacer vida”, explica David Mateo, tesorero del AMPA Mencer, del CEIP Graxal, quien muestra fotografías de diferentes aparatos rotos, baches y agujeros en el pavimento.

“El 30 de mayo cerraron el parque de Francisco Rodríguez y, tras varias reuniones, se nos dijo que a finales de noviembre empezarían a repararlos. Pregunté por escrito por su situación y avisé a principios de este mes de las malas condiciones en el parque del barco, que acaban de cerrar, pero no recibí respuesta a ningún escrito”, dice Mateo, quien reclama que se adecenten estos espacios “vitales para las familias” cuanto antes, especialmente ahora que las condiciones meteorológicas han mejorado.

David Mateo también puso en conocimiento del PP gallego esta situación. “Para que sean conscientes de cómo está actuando uno de sus gobiernos”, dice, aunque no ha recibido contestación a su correo.

Multas del 7 de noviembre

El tesorero de Mencer fue uno de los sancionados por la manifestación frente a la Casa das Palmeiras el pasado 7 de noviembre, donde la tensión se pudo palpar y que acabó con varias personas identificadas. “Voy a recurrir, no puedo dejar que se me atribuya lo que dice la multa”, señala Mateo, quien advierte de que “100 euros” no lo van “a amedrentar”.

“Voy a seguir luchando por tener un barrio en condiciones y que nos den los servicios que merecemos. Saldremos a la calle por el mal estado de O Temple y voy a convocar yo mismo la concentración, aunque me hayan multado”, asevera.

“Rapidez para las fiestas”

Por su parte, el grupo municipal de Alternativa dos Veciños solicitó al Gobierno local en el último pleno “axilidade para sacar adiante os contratos pendentes máis urxentes, xa que determinados contratos vinculados a eventos festivos tramitáronse con rapidez”.

Hacen alusión a la Cabalgata de Reyes o el Entroido y, para la formación, “esta situación evidencia que outros contratos menos ‘populares’, dende o punto de vista político, tamén poderían impulsarse coa misma celeridade e eficiencia, como a limpeza viaria, o complexo deportivo municipal ou o arranxo de parques infantís”, dicen.

Precisamente, David Mateo también alude al Carnaval en sus argumentos: “Tiraron la casa por la ventana, con buses gratuitos, pero después tienen los servicios básicos completamente abandonados. ¿No puede venir la brigada de Obras a hacer reparaciones? Es una vergüenza”, concluye.

