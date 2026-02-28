Mi cuenta

Cambre

Condenan a tres años y medio de cárcel a un vecino de Cambre por vender drogas a menores

Redacción
28/02/2026 17:48
Carretera AC-214 en Cambre
Carretera AC-214 en Cambre
GERMÁN BARREIROS
La sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña condena a tres años y medio de cárcel al autor de un delito contra la salud pública en su modalidad agravada por facilitar sustancias a menores de edad.

El tribunal, según la sentencia del 23 de febrero que ha publicado este viernes el TSXG, absuelve al procesado de los delitos de agresión sexual y exhibición de material pornográfico a menores que en un principio se le atribuían. Los hechos probados indican que el procesado vendía hachís a menores, siendo consciente de su edad, y que se encontraron pruebas que corroboran esta actividad delictiva en Cambre.

Sin embargo, la sala explica que no se logró acreditar la comisión de los delitos de agresión sexual y exhibición de material pornográfico, ya que el testimonio de la supuesta víctima no fue suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia del acusado, dado que no existieron testigos presenciales ni corroboraciones objetivas que apoyaran su relato.

La sentencia no es firme, pues es susceptible de recurso de apelación ante el TSXG.

