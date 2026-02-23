María Pan, tras comparecer en A Coruña: “Entré y salí con la conciencia tranquila”

María Pan, a su salida de los Juzgados de A Coruña, y detrás de ella, Oscar García Patiño Quintana

La edil de Unión por Cambre (UxC) y exalcaldesa del municipio, María Pan Lesta, compareció en el Juzgado de Instrucción 5 de A Coruña para declarar en el caso de las horas extra de la Policía Local. “Entré con la conciencia tranquila y salí de la misma manera”, manifestó a este diario la exmandataria y candidata confirmada de UxC para la cita electoral de 2027 tras salir de las instalaciones de la coruñesa calle Monforte. Hasta allí también se desplazó, para acompañarla, su antecesor en el cargo, Óscar García Patiño, y otros representantes de Unión por Cambre.

Pan reiteró que su máximo interés es “llegar al final de este asunto” para que “se depuren todas las responsabilidades”, pero cuestionó los modos, el hecho de que “se esté judicializando la vida política de Cambre” por parte de quienes intentan “conseguir en los tribunales lo que no consiguen en las urnas” y, en este sentido, recordó otros casos que acabaron en sede judicial como el del Pabellón Polideportivo de Anceis.

Según apuntaron desde el Gobierno de Cambre, la exalcaldesa no contestó a las interpelaciones del abogado de la institución municipal, lo que afeó la actual regidora, Diana Piñeiro Fernández.

El su momento, en el otoño de 2023, cuando declaró el exalcalde Óscar García Patiño, el instructor rechazó llamarla a declarar, pero una de la partes solicitó incluir la comparecencia de María Pan como titular de la Concejalía de Economía y Hacienda en el momento en que se realizaron los abonos supuestamente irregulares, meses antes de su investidura como alcaldesa tras la salida de Patiño. Hace menos de un año, antes de alcanzar la mitad del mandato, María Pan dimitió por la situación insostenible del Ayuntamiento de Cambre.

Reacción

“Nos sorprende poderosamente su negativa a declarar y la falta de colaboración en la defensa de los intereses del Concello de Cambre”, sostuvo Piñeiro.

“Si realmente, como dijo en su momento –añadió–, es la principal interesada en esclarecer los hechos nos cuesta entender esta falta de colaboración”, manifestó la máxima responsable municipal, que insistió: “Creemos que todo lo que se pueda explicar ayudará enormemente en la defensa de los intereses de los vecinos de Cambre”.

Para Piñeiro, “la responsabilidad de un político se basa en la transparencia de sus actos, de sus decisiones y de sus declaraciones” y, en su opinión, teniendo en cuenta lo ocurrido en la comparecencia de María Pan, “es muy difícil entender que una ex alcaldesa se niegue a dar explicaciones al abogado defensor del concello”. “Para nosotros –dijo– es una falta de lealtad con la administración y una falta de responsabilidad absoluta con los vecinos”.