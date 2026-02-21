La comarca apura el Entroido: Cambre se vuelca con su 'pequeno'

Los municipios del área coruñesa apuran las celebraciones de Entroido con música, risas y los atuendos más arriesgados, como los que exhibieron, un año más, las comparsas de Cambre.

Los ciudadanos se entregaron con el mismo entusiasmo que en ediciones anteriores al que los residentes definen como “o Entroido Pequeno máis grande do mundo” volviendo a inundar las calles de alegría, retranca y, sobre todo, amistad, compañerismo y convivencia entre todos los vecinos de Cambre.