Entroido Pequeno de Cambre
Cambre

La comarca apura el Entroido: Cambre se vuelca con su 'pequeno'

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
21/02/2026 22:30

Los municipios del área coruñesa apuran las celebraciones de Entroido con música, risas y los atuendos más arriesgados, como los que exhibieron, un año más, las comparsas de Cambre

Los ciudadanos se entregaron con el mismo entusiasmo que en ediciones anteriores al que los residentes definen como “o Entroido Pequeno máis grande do mundo” volviendo a inundar las calles de alegría, retranca y, sobre todo, amistad, compañerismo y convivencia entre todos los vecinos de Cambre.

