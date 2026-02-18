La CIG renuncia a continuar en la mesa de negociación con el Gobierno local de Cambre

La CIG promovió las protestas laborales ARCHIVO EL IDEALGALLEGO

La plataforma sindical CIG abandona la mesa de negociación con el Ayuntamiento de Cambre. Los tres delegados en la junta de personal, entre ellos la presidenta, presentaron su renuncia a sus cargos representativos y dan “un paso ao lado”.

“Se o problema para o avance das negociacións somos nós, retirámonos para que poidan negociar e avanzar co resto”, indican los sindicalistas, a través de un comunicado en el que expresan su agradecimiento a las personas que confiaron en ellos, al tiempo que avanzan que participarán en la próxima asamblea que convoquen los trabajadores del Ayuntamiento para “apoiar o que decida a maioría”.

"Traballo duro"

Los delegados afirman que llevan años “traballando moi duro e sen descanso para conseguir melloras para todas as persoas do Concello”. Sin embargo, lamentan que estas mejoras no se alcanzan, que cada año que pasa la situación empeora y que su labor no está siendo fácil.

“Temos a sensación de que o actual goberno local considera que os representantes da CIG non somos interlocutores válidos. Non vemos actitude negociadora e non se nos escoita. Máis ben pretende sinalarnos como culpables da actual situación de falta de diálogo e de querer prexudicar a imaxe pública do Concello por ser os que impulsamos as protestas que se levaron a cabo ata o de agora. Nós só fixemos o que se decidiu en asemblea. E no exercicio do noso deber sindical demos a cara polo que consideramos xusto. Non mentimos, a situación do Concello é penosa aínda que algúns se neguen a admitilo”, añaden, mientras revelan que el desgaste personal es “brutal”, especialmente en el caso de la presidenta.

Buenos deseos

No obstante, a pesar de su renuncia y abandono de funciones “desexamos de corazón que a situación mellore, pero chegamos á conclusión de que a nosa loita non o vai a conseguir neste momento e nestas circunstancias”.

Finalmente, aclaran que se trata de una decisión absolutamente personal que no implica que de cara a las próximas elecciones sindicales, en el Ayuntamiento cambrés, no vaya a presentarse una lista en representación de la CIG.