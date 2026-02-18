Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cambre

La CIG renuncia a continuar en la mesa de negociación con el Gobierno local de Cambre

Los representantes sindicales pretenden evitar que se les responsabilice de que no se logre un pacto laboral

Fran Moar
Fran Moar
18/02/2026 21:04
La CIG promovió las protestas laborales
La CIG promovió las protestas laborales
ARCHIVO EL IDEALGALLEGO
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

La plataforma sindical CIG abandona la mesa de negociación con el Ayuntamiento de Cambre. Los tres delegados en la junta de personal, entre ellos la presidenta, presentaron su renuncia a sus cargos representativos y dan “un paso ao lado”.

“Se o problema para o avance das negociacións somos nós, retirámonos para que poidan negociar e avanzar co resto”, indican los sindicalistas, a través de un comunicado en el que expresan su agradecimiento a las personas que confiaron en ellos, al tiempo que avanzan que participarán en la próxima asamblea que convoquen los trabajadores del Ayuntamiento para “apoiar o que decida a maioría”.

"Traballo duro"

Los delegados afirman que llevan años “traballando moi duro e sen descanso para conseguir melloras para todas as persoas do Concello”. Sin embargo, lamentan que estas mejoras no se alcanzan, que cada año que pasa la situación empeora y que su labor no está siendo fácil.

“Temos a sensación de que o actual goberno local considera que os representantes da CIG non somos interlocutores válidos. Non vemos actitude negociadora e non se nos escoita. Máis ben pretende sinalarnos como culpables da actual situación de falta de diálogo e de querer prexudicar a imaxe pública do Concello por ser os que impulsamos as protestas que se levaron a cabo ata o de agora. Nós só fixemos o que se decidiu en asemblea. E no exercicio do noso deber sindical demos a cara polo que consideramos xusto. Non mentimos, a situación do Concello é penosa aínda que algúns se neguen a admitilo”, añaden, mientras revelan que el desgaste personal es “brutal”, especialmente en el caso de la presidenta.

Buenos deseos

No obstante, a pesar de su renuncia y abandono de funciones “desexamos de corazón que a situación mellore, pero chegamos á conclusión de que a nosa loita non o vai a conseguir neste momento e nestas circunstancias”.

Finalmente, aclaran que se trata de una decisión absolutamente personal que no implica que de cara a las próximas elecciones sindicales, en el Ayuntamiento cambrés, no vaya a presentarse una lista en representación de la CIG.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Rioboo es alcalde de Culleredo

Culleredo presentará el presupuesto en marzo o abril
Fran Moar
La CIG promovió las protestas laborales

La CIG renuncia a continuar en la mesa de negociación con el Gobierno local de Cambre
Fran Moar
Un alumno manipula, este miércoles, una pieza de carne ante la supervisión de su profesora

A Coruña hace de tripas corazón para luchar contra el desempleo en la mediana edad
Guillermo Parga
Una persona, ayer, viendo la exposición en La Marina

El Eixo Atlántico celebra sus 34 años con una exposición en La Marina
Redacción