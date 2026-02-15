Piden 500.000 euros por el molino de Peiraio, uno de los edificios icónicos de Cambre

Vista actual del molino de Peiraio, en Cambre QUINTANA

En el portal inmobiliario Idealista figura, con un precio de 500.000 euros, uno de los edificios más singulares de Cambre, el molino de Peiraio –parroquia de San Ciprián de Bribes–, que por su característico color rojo es también uno de los enclaves más icónicos del municipio.

Vipkel es la firma encargada de comercializar esta vivienda de 507 metros y 6 habitaciones que define como “joya del patrimonio gallego”. “¡Prepárate para caer enamorado! Una oportunidad única para vivir o invertir entre historia, naturaleza y autenticidad”, clama la promotora.

El edificio, al pie del río Mero, se encuentra en el cinematográfico entorno de la fraga de Cecebre y es de estilo modernista. En su interior alberga en perfecta conservación un antiguo molino de piedra que se caracteriza por tener una rueda vertical exterior y dos ruedas dentadas que sirven para el movimiento circular de la muela.

El Ayuntamiento cambrés apunta en sus publicaciones que el inmueble ocupa en la actualidad el terreno de una ermita, que el abad Gudesindo de Pireaio recibió en el siglo X por donación del rey Ordoño II. Se especula también con la posibilidad que el topónimo de este núcleo de Bribes, Peiraio, refiera la existencia de una especie de muelle portuario y que a él llegasen embarcaciones con mercancías o pasajes.

Según cuentan vecinos del lugar, la fecha de construcción de este inmueble no está clara, aunque se cree que puede superar los 200 años. En su momento fue de Luis Mayor Moreno, catedrático y cónsul de Bélgica, aunque los propietarios actuales son los descendientes de Manuela Ares y Manuel Fafián. La primera mantuvo el molino abierto a visitas casi hasta su muerte.