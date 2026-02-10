Mi cuenta

Cambre

En Cecebre la primera es gratis por San Valentín


Noelia Díaz
Noelia Díaz
10/02/2026 20:00
Marcos Otero y Daniel Martínez, del restaurante Anduriña
Marcos Otero y Daniel Martínez, del restaurante Anduriña
CARLOTA BLANCO
El restaurante Anduriña de Cecebre es uno de los históricos de Cambre. Con su cocina tradicional con toques de innovación, han convertido San Valentín en una de las noches especiales del año y sus sorteos y campañas han tenido una gran acogida en redes sociales. Por ello, al  sorteo de una cena para dos el 14 de febrero -que realizaban hasta ahora- han sumado otra oferta: la primera consumición será gratis para las parejas que acudan ese día a comer o cenar al establecimiento.

"¡Pero tienen que ser parejas, eh, que ya nos han preguntado si pueden venir dos amigos!", dice sonriente Daniel Martínez, quien desde hace 14 años regenta el Anduriña con su mujer, Ana Salgado, hija de los fundadores. "Mi suegra y su madre llevaban el negocio y mi suegro tenía un taxi; después él se puso al frente de la barra y cuando ellos se jubilaron lo cogimos nosotros", explica Martínez, que estudió Cocina en la Escuela de Hostelería Álvaro Cunqueiro y aprendió en el antiguo Alborada con Iria Espinosa (Árbore da Veira).

Además, puntualmente ponen en marcha otras promociones, como la de la semana pasada, cuando regalaron un vale por un postre gratis a cada persona que degustó un menú del día. El impulsor de estas iniciativas es Marcos Otero, el encargado, que también lleva las riendas de la publicidad a través de redes sociales.

El local, indica Martínez, tiene aforo para unas 50 personas y ya han recibido numerosas reservas para este sábado. "Tenemos una clientela fiel, nuestro estilo de cocina no se suele ver por esta zona, mezclamos tradición y creatividad", cuenta el cocinero, que asegura que hay platos especiales, como los callos [que sirven los fines de semana y los festivos], "que se hacen con la misma receta desde la apertura del restaurante, en el 76".

Y es que el Anduriña, punto de encuentro para tantas generaciones de cambreses, celebrará sus bodas de oro el próximo verano. 

El hostelero posa con dos especialidades de la casa

