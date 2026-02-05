Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Cambre

Nico Doval, hostelero: “O Temple está de moda, hay gente que ya no baja a Coruña para nada”

Noelia Díaz
Noelia Díaz
05/02/2026 04:45
El hostelero posa con dos especialidades de la casa
El hostelero posa con dos especialidades de la casa
GERMÁN BARREIROS
Nico Doval lleva 18 años en hostelería y hace cinco decidió convertirse en empresario de este sector. Tras triunfar con su local La Luisa, en A Coruña, ha ampliado horizontes y desde noviembre regenta en O Temple (Cambre) La Carpintería, un establecimiento en la calle Ánxel Fole especializado en vinos y tapas que está teniendo una gran acogida y que también destaca por ser ‘pet friendly’ y permitir la entrada a mascotas. 

¿Por qué O Temple? 

Vivo en el barrio y tiene mucho movimiento tanto por semana como en fin de semana. Es una zona que responde muy bien a la oferta de tapas, vinos y cañas, con mucha gente joven. Ya tenía un local en Coruña, La Luisa, y vi un nicho de mercado diferente aquí. Es una zona que está de moda, hay mucha gente que ya hace todo aquí y ya no baja a Coruña para nada. 

Le llamó La Carpintería en honor a su abuelo, explica en redes. 

Sí, él era carpintero y me gustaba hacerle un homenaje con el local, que tiene un diseño íntegro en madera y es muy acogedor. Creo que eso marca la diferencia con respecto a otros locales cercanos, hemos cuidado mucho el impacto visual. 

La competencia en el barrio es buena, cuantos más locales abran, mejor para seguir siendo una zona de ocio de referenciaNico Doval

¿Viene de familia hostelera? 

No, soy el primero de mi familia en dedicarme a la hostelería. 

¿Cuál es la especialidad de su establecimiento? 

La comida gallega y casera: croquetas, raxo, calamares... y, por supuesto, buenos vinos y buen café. Estamos teniendo una gran afluencia por las mañanas y al público le está encantando, es café Lavazza. Además, tenemos un horario continuado de 08.00 a 01.00 horas y no cerramos ningún día. Por semana damos un plato del día a 9 euros. 

¿Cómo está siendo la experiencia de emprender y, sobre todo, de llevar dos negocios? 

Confío en mis proyectos y trabajo mucho en ellos, el dinero es algo que viene después. Con La Luisa está siendo un desfase el tema de los eventos, tenemos unos tres o cuatro por semana, por eso ya estamos en obras en otro local en el centro de Coruña que dedicaremos exclusivamente a los eventos, abriremos a mitad de este año. En La Carpintería también los hacemos, la gente puede venir a celebrar allí sus cumpleaños y demás fiestas. ¡Ah! Y también ponemos los partidos de fútbol. 

O Temple es la zona con más locales del municipio de Cambre, hay mucha competencia. 

Eso es muy bueno, cuantos más locales abran, mejor para seguir siendo una zona de ocio de referencia.

La emprendedora Ivana García Manenti, en Milá

Ivana García, de Inditex a comercializar las milanesas de moda en Arteixo

Santiago Dávila, dueño del café Septiembre en O Temple

El café de O Temple donde jugar a ser Jimi Hendrix

