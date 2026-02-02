Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cambre

La Xunta mantiene activo el Plan Inungal con el foco puesto en el río Mero a su paso por Cambre

Ep
02/02/2026 10:09
Tareas de limpieza en el cauce del río Mero a su paso por Cambre
Tareas de limpieza en el cauce del río Mero a su paso por Cambre
Cedida
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

La Xunta mantiene activo el Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones en Galicia (Inungal), reduciendo de ocho a uno los ríos en alerta.

En concreto, en la actualidad, según recoge el 112, el foco está puesto en el río Mero, a su paso por la localidad coruñesa de Cambre.

Sin embargo, los técnicos de la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior y de la Axencia Galega de Emerxencias seguirán actualizando la información sobre el estado de los ríos en función de su evolución.

Por ello, han recomendado mantener la precaución en estos entornos ante la posibilidad de desbordamientos puntuales.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Club Cámara de la Cámara de Comercio de A Coruña @ Pedro Puig (2)

El Club Cámara Noroeste se expande con un nuevo local en los bajos de O Parrote
Iván Aguiar
José Luis Ábalos

El Supremo remite la causa de Ábalos con Cerdán a la Audiencia Nacional
Agencias
Vista aérea de los muelles de A Coruña

Así se reparte el coste del proyecto que definirá los futuros usos de los muelles de A Coruña
Iván Aguiar
El ideal gallego

El precio de la vivienda en venta subió en Galicia un 14% y el alquiler un 6,7% en enero
Agencias