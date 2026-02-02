La Xunta mantiene activo el Plan Inungal con el foco puesto en el río Mero a su paso por Cambre

Tareas de limpieza en el cauce del río Mero a su paso por Cambre Cedida

La Xunta mantiene activo el Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones en Galicia (Inungal), reduciendo de ocho a uno los ríos en alerta.

En concreto, en la actualidad, según recoge el 112, el foco está puesto en el río Mero, a su paso por la localidad coruñesa de Cambre.

Sin embargo, los técnicos de la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior y de la Axencia Galega de Emerxencias seguirán actualizando la información sobre el estado de los ríos en función de su evolución.

Por ello, han recomendado mantener la precaución en estos entornos ante la posibilidad de desbordamientos puntuales.