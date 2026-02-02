Mi cuenta

Cambre

Cortes de tráfico debido a las obras de abastecimiento en O Temple

Redacción
02/02/2026 16:57
Costa da Tapia, en O Temple
Costa da Tapia, en O Temple
El Ayuntamiento de Cambre informó este lunes de diversos cortes de tráfico y afecciones a la circulación en los próximos días, debido a las obras de abastecimiento en la Costa da Tapia (O Temple).

Mañana, martes 3, estará cortado el tráfico -excepto para residentes- en el cruce de la calle con Teresa Herrera, con desvío por la calle Luis Seoane. El cambio solo afectará a esa jornada.

El miércoles 4 y el jueves 5 comenzarán los trabajos en el garaje entre los números 19 y 23, mientras que el viernes las obras se desplazarán al cruce de Luis Seoane con Costa da Tapia. El tráfico estará limitado solo a residentes.

"Durante a pasada semana producíronse atrasos na planificación debido ao mal tempo e á aparición de servizos soterrados non previstos, o que reduciu o ritmo dos traballos e ocasionou máis molestias das desexadas á veciñanza. Pedimos desculpas polas incomodidades causadas", indicó el Gobierno local en sus redes sociales.

Tareas de limpieza en el cauce del río Mero a su paso por Cambre

La Xunta mantiene activo el Plan Inungal con el foco puesto en el río Mero a su paso por Cambre

Restos de obra en el parque Ramón Barba

Alternativa dos Veciños denuncia la situación del Parque Ramón Barba por la paralización de las obras

