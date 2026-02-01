Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cambre

Muere Manuel Vázquez, el Papá Noel de Cambre

Noelia Díaz
Noelia Díaz
01/02/2026 10:39
Manuel Vázquez, histórico voluntario de Protección Civil de Cambre
Manuel Vázquez, histórico voluntario de Protección Civil de Cambre
CEDIDA
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

Protección Civil de Cambre está de luto. Solo un mes después de despedir a Rafa Fernández Pravio, voluntario que padecía espina bífida, este domingo, día 1, ha fallecido Manuel Vázquez, histórico de la agrupación y que encarnaba a Papá Noel en los actos navideños del municipio desde hace décadas.

Vázquez López, que dio el pregón en las últimas fiestas patronales de Santa María, el pasado agosto, deja un gran recuerdo entre los vecinos, que lo califican de “sinónimo de sorriso, compromiso, sempre disposto a axudar”. 

Manuel Vázquez, el Papá Noel de Cambre
Manuel Vázquez, disfrazado de  Papá Noel
Cedida

“Marchou para facer sorrir noutro lugar”, señaló el PSOE cambrés, que trasladó pasadas las 10.00 su pésame a la familia.

Todo aquel que quiera despedirse de Manuel, Manolo para todos, pueden hacerlo este domingo en el tanatorio Servisa. Habrá una misa a las 16.15 horas.

“Grazas por tanto, Manolo. Cambre non te esquecerá”. “Nuestro Papá Noel preferido. Solidario, colaborando siempre. Siempre serás eterno, Manoliño”. Son solo algunas de las frases que inundan ya las redes sociales para decir a diós al voluntario de Protección Civil.

0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Paso de Rafah

La reapertura del paso de Rafah está aún en una fase "piloto" de preparativos
EFE
El ideal gallego

Se buscan camareros, albañiles, camioneros y médicos, los puestos más difíciles de cubrir
EFE
Lluvia en A Coruña el 29 de noviembre

A Coruña arranca febrero con paraguas en mano y ambiente invernal
Belen Cebey
La infancia es el lugar donde ocurre todo

El ojo público | Donde nacen los fotógrafos
Quintana