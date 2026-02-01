Muere Manuel Vázquez, el Papá Noel de Cambre

Manuel Vázquez, histórico voluntario de Protección Civil de Cambre CEDIDA

Protección Civil de Cambre está de luto. Solo un mes después de despedir a Rafa Fernández Pravio, voluntario que padecía espina bífida, este domingo, día 1, ha fallecido Manuel Vázquez, histórico de la agrupación y que encarnaba a Papá Noel en los actos navideños del municipio desde hace décadas.

Vázquez López, que dio el pregón en las últimas fiestas patronales de Santa María, el pasado agosto, deja un gran recuerdo entre los vecinos, que lo califican de “sinónimo de sorriso, compromiso, sempre disposto a axudar”.

Manuel Vázquez, disfrazado de Papá Noel Cedida

“Marchou para facer sorrir noutro lugar”, señaló el PSOE cambrés, que trasladó pasadas las 10.00 su pésame a la familia.

Todo aquel que quiera despedirse de Manuel, Manolo para todos, pueden hacerlo este domingo en el tanatorio Servisa. Habrá una misa a las 16.15 horas.

“Grazas por tanto, Manolo. Cambre non te esquecerá”. “Nuestro Papá Noel preferido. Solidario, colaborando siempre. Siempre serás eterno, Manoliño”. Son solo algunas de las frases que inundan ya las redes sociales para decir a diós al voluntario de Protección Civil.