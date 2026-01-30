Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cambre

Cambre abona 14.800 euros de una expropiación forzosa pendiente de pago desde 2022

Redacción
30/01/2026 20:07
Plaza en la Carretera O Temple-Cambre
Plaza en la Carretera O Temple-Cambre
CEDIDA
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

El Gobierno de Cambre sigue con la regularización de los pagos pendientes en el municipio para “normalizar el funcionamiento del Ayuntamiento a la mayor brevedad posible”. En esta línea, afirma que esta misma semana efectuó el abono de una expropiación forzosa por valor de 14.838,51 euros y pendiente desde 2022

En concreto, se llevó a cabo en el ámbito de la carretera O Temple-Cambre, número 8, en el centro del municipio, “con el fin de adquirir suelo destinado a espacios libres de dominio y uso público”, y se firmó en agosto de 2022 mediante una resolución de Alcaldía. 

“Ponernos al día en los pagos que quedaron pendientes del anterior gobierno es una prioridad, además de abordar un tema que nos preocupa enormemente, como es el de todos los avales que no fueron devueltos y que consideramos de máxima urgencia resolverlo cuanto antes”, señala la alcaldesa, Diana Piñeiro

Además, el Ejecutivo local procedió en los últimos días a pagar diversos premios del certamen de comparsas y carrozas de Carnaval de 2023 y anunció que continúa realizando los trámites para solventar la deuda de los convenios con las asociaciones y clubs deportivos de la localidad.

El Entroido 2026 se celebrará el 21 de febrero y la semana que viene se abonarán los premios de 2023 y 2024

Más información
César Fernández

César Fernández, presidente del Cambre: “Valoro el esfuerzo de la alcaldesa, pero las reivindicaciones seguirán”

Más información
Diana Piñeiro

La alcaldesa de Cambre convocará a los grupos municipales para presentar la propuesta de los presupuestos de 2026

Más información
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Obras de demolición de un galpón entre las calles San Diego y Petín

La demolición de un galpón permite ganar más espacio público entre A Cubela y A Gaiteira
Redacción
Muhib, Malik, Omid y Arman, con algunos de los platos del restaurante afgano | germán barreiros

A Coruña da la bienvenida a su primer restaurante afgano con una matrícula de honor
Guillermo Parga
Una pareja celebra San Valentín

El Grupo Editorial El Ideal Gallego sortea entre sus suscriptores una escapada romántica para celebrar San Valentín
Redacción
Una de las paredes de Danger Art

Así era Danger Art, la tienda de A Coruña especializada en zapatillas de lujo que resultó ser una tapadera para el tráfico de drogas
Julia Nóvoa