Cambre abona 14.800 euros de una expropiación forzosa pendiente de pago desde 2022

Plaza en la Carretera O Temple-Cambre CEDIDA

El Gobierno de Cambre sigue con la regularización de los pagos pendientes en el municipio para “normalizar el funcionamiento del Ayuntamiento a la mayor brevedad posible”. En esta línea, afirma que esta misma semana efectuó el abono de una expropiación forzosa por valor de 14.838,51 euros y pendiente desde 2022.

En concreto, se llevó a cabo en el ámbito de la carretera O Temple-Cambre, número 8, en el centro del municipio, “con el fin de adquirir suelo destinado a espacios libres de dominio y uso público”, y se firmó en agosto de 2022 mediante una resolución de Alcaldía.

“Ponernos al día en los pagos que quedaron pendientes del anterior gobierno es una prioridad, además de abordar un tema que nos preocupa enormemente, como es el de todos los avales que no fueron devueltos y que consideramos de máxima urgencia resolverlo cuanto antes”, señala la alcaldesa, Diana Piñeiro.

Además, el Ejecutivo local procedió en los últimos días a pagar diversos premios del certamen de comparsas y carrozas de Carnaval de 2023 y anunció que continúa realizando los trámites para solventar la deuda de los convenios con las asociaciones y clubs deportivos de la localidad.

