El Ideal Gallego Fundado en 1917

Cambre

Alternativa dos Veciños denuncia la situación del Parque Ramón Barba por la paralización de las obras

Redacción
30/01/2026 12:32
Parque Ramón Barba en Cambre
Parque Ramón Barba en Cambre
Cedida
El grupo municipal Alternativa dos Veciños ha denunciado la situación del parque Ramón Barba, cuyas obras llevan meses paralizadas, una circunstancia que mantiene el malestar entre la vecindad, que continúa sin poder hacer uso de este espacio público y reclama explicaciones y una solución definitiva.

La formación trasladó su preocupación durante el último pleno municipal, en el que exigió al gobierno local explicaciones claras sobre el estado actual de la actuación, así como la presentación de un calendario concreto que permita conocer cuándo podrá reabrirse el parque.

Parque Ramón Barba en Cambre
Parque Ramón Barba en Cambre
Cedida

Alternativa recordó que ya había mostrado su desacuerdo con el desarrollo de este proyecto desde su inicio, al considerar que no respondía a las necesidades reales de los vecinos y vecinas del Temple. Asimismo, el grupo subrayó que el importe de la inversión, que asciende a 473.000 euros, podría haberse destinado a atender otras carencias más prioritarias de la zona.

Durante la sesión plenaria, el gobierno municipal se limitó a señalar que la reanudación de las obras depende de informes técnicos pendientes y de la realización de ajustes con la empresa concesionaria, sin aportar plazos ni soluciones concretas. Una falta de concreción que, según Alternativa, incrementa la incertidumbre y el descontento de la vecindad afectada.

