Cambre

Asaltan de madrugada las instalaciones del campo de fútbol del Sporting Cambre

Los atracadores rompieron la verja para hacerse con el dinero de las máquinas expendedoras

Dani Sánchez
Dani Sánchez
29/01/2026 17:06
Acceso al campo del Sporting Cambre
Una de las máquinas forzadas, en las instalaciones deportivas del Sporting Cambre
Cedida
Un grupo de ladrones asaltaron esta madrugada las instalaciones del Campo Municipal Dani Mallo, lugar donde entrena y disputa sus partidos como local el Sporting Cambre.

Roban en el local de la asociación de vecinos de Cela, en Cambre

Más información

Según los trabajadores del club que milita en el grupo 1 de Primera Futgal, los atracadores reventaron la verja eléctrica de la entrada y, tras no poder acceder al interior de las instalaciones, forzaron las máquinas expendedoras de snacks, café y refrescos para hacerse con la recaudación del monedero. En la mañana de este jueves, apareció uno de los cajetines de dinero en el local social de la Asociación de Vecinos de Anceis.

Desgraciadamente no es la primera vez que los vecinos de Cambre viven un suceso similar en los últimos meses. De esta forma, durante el mes de octubre de 2024 también entraron a robar en un campo de la localidad, pero en esta ocasión fue el Brexo Lema el club afectado. En total, los ladrones se llevaron mercancía del bar por un valor de unos 400 euros.

