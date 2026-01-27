De fiesta en fiesta y Cambre tira porque le toca: un mes de celebraciones por el municipio

Asistentes a una edición pasada de la Festa dos Callos ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

El municipio de Cambre cuenta los días para embarcarse en una auténtica vorágine de fiestas a lo largo de un mes, comenzando por el Entroido Pequeno Máis Grande do Mundo –el sábado 21 de febrero–, uno de los acontecimientos más aclamados por los vecinos y que congrega a miles de personas cada año.

Casi sin tiempo para respirar Cambre vivirá el 7 de marzo la Festa dos Callos, un evento creado en los últimos años por la comisión que también promueve los festejos de Santa María, en agosto, y que en la edición de 2025 desbordó todas las expectativas en cuanto a afluencia de público y ventas.

Será un fin de semana de mucho ambiente en el centro urbano cambrés, donde se instalará una gran carpa para protegerse de las inclemencias meteorológicas. Allí se despacharán las raciones, que en años anteriores se servían en ‘cuncas’ de barro de Buño que se regalaban al cliente, y habrá baile, sesiones vermú y verbenas, aunque la comisión todavía no quiere desvelar el cartel completo.

Olimpiadas rurales

El 21 de marzo se organizará la III Festa da Xuventude de Brexo Lema, que combinará degustaciones gastronómicas –pulpo y churrasco– con actividades para todas las edades y que contará con una de las propuestas más divertidas del área metropolitana: las olimpiadas rurales.

La tarde estará dedicada a los más pequeños, con juegos populares, y también habrá actuaciones musicales variadas, “desde rock and roll hasta sesión DJ”.

El buen ambiente está asegurado con la celebración de las olimpiadas rurales, una idea que ya han ‘implantado’ como fija en su programación. Por la noche, explica la comisión de fiestas de Brexo, habrá verbena con una orquesta. El cartel definitivo se lanzará próximamente en las redes sociales de la entidad.

"Esta festa xorde coa finalidade de dinamizar a vida social da parroquia e promover a participación activa da mocidade nas festas populares. Impulsada desde os seus inicios por xente nova integrada na comisión, a celebración foi medrando con novas propostas e consolidouse como unha cita destacada do calendario local", añade la agrupación, que destaca "o compromiso da xuventude de Brexo Lema co presente e o futuro da parroquia".

Pago de los premios del Entroido 2023

Varios de los grupos participantes en el Entroido cambrés expresaban ayer su satisfacción por haber recibido el ingreso de los premios del certamen de 2023, una medida que la alcaldesa, Diana Piñeiro, anunció la semana pasada que se cumpliría en los siguientes días.

Así, el grupo Pa Casa Non, que se alzó ese año con el primer puesto en la categoría de carrozas (500 euros), anunció la recepción de esa cantidad, aunque echan en falta “otros 300 euros que figuraban en las bases como incentivo por participar en el certamen”.

