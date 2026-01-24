Cambre paga el dinero que debía a los clubes deportivos desde hace tres años

Uno de los campos de fútbol municipales de Cambre

El Ayuntamiento de Cambre ha anunciado este sábado que ya avanza en los pagos pendientes a los clubs deportivos del municipio. Desde el Gobierno municipal se están llevando a cabo las gestiones para llevar a cabo en los próximos días pagos de convenios pendientes del año 2022.

Cambre paga ‘sobre la bocina’ las ayudas a Sementeira, club ciclista y ampas: “La alcaldesa ha cumplido” Más información

Para los clubes de fútbol de Cambre (Sporting Cambre, Once Caballeros, Brexo Lema y Bribes C.F) ya están en fase final para llevar a cabo la transferencia correspondiente. El importe que se abonará a la asociación de Clubs de Fútbol de Cambre será de 31.000 euros.

Asimismo, según explican fuentes municipales, se hará una transferencia al Club de Baloncesto de Cambre por un importe de 9.000 euros, pendiente del año 2022, para la promoción de este deporte.

Cambre iniciará un expediente para favorecer el pago de subvenciones Más información

La alcaldesa, Diana Piñeiro, reitera su compromiso con los clubes y asociaciones de este concello, lo que reflejó en los pagos de los convenios de Sementeira, Club Ciclista y Anpas en diciembre: “Nuestro objetivo es claro, regularizar lo antes posible los convenios que se les debe al tejido asociativo, con el fin de que puedan seguir desarrollando su actividad con total normalidad, después de años de inestabilidad”.