Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cambre

Cambre paga el dinero que debía a los clubes deportivos desde hace tres años

Redacción
24/01/2026 11:31
Uno de los campos de fútbol municipales de Cambre
Uno de los campos de fútbol municipales de Cambre
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos

El Ayuntamiento de Cambre ha anunciado este sábado que ya avanza en los pagos pendientes a los clubs deportivos del municipio. Desde el Gobierno municipal se están llevando a cabo las gestiones para llevar a cabo en los próximos días pagos de convenios pendientes del año 2022.

La directiva de Sementeira, el pasado noviembre

Cambre paga ‘sobre la bocina’ las ayudas a Sementeira, club ciclista y ampas: “La alcaldesa ha cumplido”

Más información

Para los clubes de fútbol de Cambre (Sporting Cambre, Once Caballeros, Brexo Lema y Bribes C.F) ya están en fase final para llevar a cabo la transferencia correspondiente. El importe que se abonará a la asociación de Clubs de Fútbol de Cambre será de 31.000 euros. 

Asimismo, según explican fuentes municipales, se hará una transferencia al Club de Baloncesto de Cambre por un importe de 9.000 euros, pendiente del año 2022, para la promoción de este deporte. 

Pleno en Cambre

Cambre iniciará un expediente para favorecer el pago de subvenciones

Más información

La alcaldesa, Diana Piñeiro, reitera su compromiso con los clubes y asociaciones de este concello, lo que reflejó en los pagos de los convenios de Sementeira, Club Ciclista y Anpas en diciembre: “Nuestro objetivo es claro, regularizar lo antes posible los convenios que se les debe al tejido asociativo, con el fin de que puedan seguir desarrollando su actividad con total normalidad, después de años de inestabilidad”. 

0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Uno de los pabellones de Fitur 2026

La ministra Rego pide a Fitur que se vete la participación de Israel
EFE
Los pasillos de Fitur, llenos de visitantes

Fitur abre al público con experiencias variopintas tras el luto por la tragedia de Adamuz
EFE
La alcaldesa de Betanzos, junto a los nuevos embajadores: Sanchón y Xabier Fortes

Betanzos ya tiene a sus nuevos embajadores de la tortilla
Redacción
El ideal gallego

El crimen de Marta del Castillo cumple 17 años en medio del traslado de Carcaño y la citación del perito de su móvil
EP