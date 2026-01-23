Mi cuenta

Cambre

El Entroido 2026 se celebrará el 21 de febrero y la semana que viene se abonarán los premios de 2023 y 2024

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
23/01/2026 20:48
Desfile del Entroido de Cambre
Archivo El Ideal Gallego
El Ayuntamiento de Cambre avanza con la organización del Entroido 2026, que se celebrará el 21 de febrero con desfile de comparsas y carrozas, entre las que se repartirán unos 7.100 euros en premios, y las actuaciones, desde las 21.30 horas, de Los Inhumanos, la orquesta Los Satélites y DJ Manri

Además, los responsables municipales adelantaron que la semana que viene se abonarán los premios pendientes de los carnavales de 2023 y 2024 por un importe aproximado de 10.400 euros, mientras que los de 2025, por unos 4.100, están en Intervención y"se pagarán a la mayor brevedad posible", explicaron desde el Gobierno de Diana Piñeiro. 

