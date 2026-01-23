Cambre
El Entroido 2026 se celebrará el 21 de febrero y la semana que viene se abonarán los premios de 2023 y 2024
El Ayuntamiento de Cambre avanza con la organización del Entroido 2026, que se celebrará el 21 de febrero con desfile de comparsas y carrozas, entre las que se repartirán unos 7.100 euros en premios, y las actuaciones, desde las 21.30 horas, de Los Inhumanos, la orquesta Los Satélites y DJ Manri.
Además, los responsables municipales adelantaron que la semana que viene se abonarán los premios pendientes de los carnavales de 2023 y 2024 por un importe aproximado de 10.400 euros, mientras que los de 2025, por unos 4.100, están en Intervención y"se pagarán a la mayor brevedad posible", explicaron desde el Gobierno de Diana Piñeiro.