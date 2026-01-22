Alegría en el mesón Luisela de A Barcala por un premio de 117.500 euros en la Bonoloto

Geni Lado, propietaria del Luisela, posa con el cartel del premio en la Bonoloto NDS

El mesón Luisela, ubicado en la calle Río Valiña de la urbanización A Barcala (Cambre), repartió en la noche de este miércoles 117.578 euros en la Bonoloto, correspondientes al Segundo Premio, cinco aciertos más el complementario. En la mañana de este jueves los vecinos de la zona hacían elucubraciones sobre quién puede ser el ganador.

La propietaria, Geni Lado, destaca que es el primer premio que da desde que tomó las riendas del establecimiento, hace dos años. "La anterior dueña, Manola, sí que repartió un montón", explica, y muestra los numerosos carteles de premios colgados en la cafetería, que dispone de despacho de loterías.

Aunque por el momento no ha acudido nadie a reclamar el premio, la hostelera cree que el agraciado "será alguien del barrio", ya que cuenta con una clientela "fija y muy fiel".

La combinación que ha hecho saltar la banca en Cambre ha sido la siguiente: 20-22-24-34-39-44, Complementario 30, Reintegro 9.

Entre los premios que repartió en su historia el Luisela se encuentran el premio de 14 aciertos de La Quiniela en enero de 2023, otro Segundo Premio de Bonoloto en febrero de 2019 o el Primer Premio de la Lotería Nacional el 27 de diciembre de 2018, entre otros.