Cambre

La marca cambresa que convierte ‘deseos imposibles’ en piezas únicas de tela

"Bordar me da mucha paz, estoy enganchada", dice la impulsora de Ben Feito na Casa

Noelia Díaz
Noelia Díaz
21/01/2026 06:45
Chus Martínez, en el taller de su casa
Chus Martínez, en el taller de su casa
QUINTANA
“Cualquier cosa que me pidas para bordar o coser, lo hago. Me atrevo a todo, o casi”. Así de ‘lanzada’ se muestra Chus Martínez, vecina de Brexo (Cambre), trabajadora en el Sergas e impulsora de la marca Ben Feito na Casa, que elabora diseños en tela totalmente personalizados y que busca “marcar la diferencia” con sus creaciones. Lo más importante, destaca, es ofrecer piezas únicas “que sean inseparables de la persona, es decir, que no se entiendan si no las lleva la persona a quien se le hace”

Se refiere no solo a bordados con iniciales o apodos cariñosos, sino a plasmar frases específicas de una persona o a diseñar un objeto de cero a partir de prendas antiguas, retales o artículos en desuso. “¿Tienes una prenda de un ser querido que ya no está? Te la puedo convertir en una tote bag para que lo lleves siempre cerca, por ejemplo yo tengo una camisa de mi abuelo y me voy a hacer una bolsa con su apellido”, explica Martínez, quien puntualiza que esos encargos son lo que de verdad le motiva: “Hacer feliz a alguien cumpliéndole un deseo imposible que no puede conseguir en ningún sitio”, señala. 

Todo comenzó en el Club de Bordado de Lúa Mosquetera, la poeta de Miño con 26.000 seguidores en Instagram. “Una de mis amigas me avisó hace dos años para ir y sabía que me iba a gustar, pero no tanto. Me llevo el bordado a todos lados: al café, a la sala de espera del médico... incluso a veces voy por la calle bordando”, dice esta pontevedresa afincada en Cambre, que añade que le hubiera gustado aprender a coser mucho antes. 

“Mi madre prefería que hiciese otras cosas, estudiar inglés... Ella cosía pantalones de soltera y lo odiaba, supongo que por eso me alejó un poco”, cuenta Chus Martínez, que el pasado verano creó junto a su hermana y su sobrina una cuenta de Instagram “medio de broma” para mostrar sus trabajos. Nacía la marca Ben Feito na Casa. 

“Todo lo que he hecho hasta el momento ha sido para familia y amigos, o para ocasiones como la comunión de mi hijo o las bodas de aluminio de una amiga, pero me gustaría dar a conocer Ben Feito y poder ir a algún mercadillo. Pero lo que más me ilusiona es hacer detalles especiales y personalizados para quien quiera”, comenta Martínez. 

El mejor embajador

Su hijo Manuel, de nueve años, es su mejor embajador: “Le encanta llevar las cosas que hago y me pide que le haga cosas de Minecraft o de temas que le gustan. O para regalar a su profe, a sus amigos... Además, él también borda. Le va genial para trabajar la motricidad fina y la paciencia”, indica. 

Bastidores con trabajos de Ben Feito na Casa
Bastidores con trabajos de Ben Feito na Casa
QUINTANA

Martínez añade que siempre está buscando “cosas nuevas para hacer” y siempre tiene “alguien a quien regalar”: “Eso sí, soy lenta bordando y como voy prometiendo cosas a todo quisqui tardo un montón en hacerlas”, bromea. Lo más satisfactorio, reitera, “es que el que recibe el regalo se quede impresionado de lo personal que es”: “Yo me como mucho la ‘olla’ cuando hago regalos, incluso cuando los compro trato de que sean especiales”, sostiene. 

Poder vivir de esta afición, asegura, “es muy complicado”, pero no pierde la esperanza de poder, en un futuro, mostrar sus diseños en eventos o mercados. “Bordar me da mucha paz, es una terapia. Tuve problemas de salud y cuando coso no pienso en nada más, le dedico horas todas las tardes, estoy enganchada”, concluye la costurera de Brexo.

