Cambre

La BonoLoto deja en Cambre un premio de más de 100.000 euros

Esther Durán
21/01/2026 23:50
La suerte ha querido hacer una parada en Cambre este miércoles, 21 de enero. Un vecino de la localidad se ha llevado una de las mejores alegrías que se pueden recibir a mitad de semana: un segundo premio de la Bonoloto que supera los 117.000 euros.

El punto de encuentro de esta buena noticia ha sido el Mesón Luisela, situado en la calle Río Valiña, 2. Este despacho receptor (el número 29.590) ha sido el encargado de sellar el boleto ganador. En un sorteo donde no hubo acertantes de primera categoría, el premio de Cambre es uno de los dos únicos en toda España que lograron la "machada" de los 5 aciertos más el complementario.

La combinación que ha hecho saltar la banca en el municipio ha sido la siguiente:

20-22-24-34-39-44, Complementario 30, Reintegro 9

No es la primera vez que el Mesón Luisela reparte la felicidad por el barrio de A Barcala, y es que antes de este premio contaba ya con un buen historial de alegrías a sus espaldas.

 

  • Segundo Premio de BonoLoto del 21 de enero de 2026
  • Premio de 14 aciertos de La Quiniela del 08 de enero de 2023
  • Segundo Premio de BonoLoto del 05 de febrero de 2019
  • Primer Premio de Lotería Nacional del SORTEO DEL JUEVES del 27 de diciembre de 2018
  • Premio de 14 aciertos de La Quiniela del domingo 23 de octubre de 2016
  • Segundo Premio de BonoLoto del sábado 06 de junio de 2015
