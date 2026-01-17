La alcaldesa de Cambre convocará a los grupos municipales para presentar la propuesta de los presupuestos de 2026

Diana Piñeiro Carlota Blanco

A finales de este mes, la alcaldesa Diana Piñeiro citará a todos los grupos municipales del Ayuntamiento para hacerles entrega de la propuesta de presupuestos para el año 2026, cuyo estudio se encuentra prácticamente cerrado y a la espera de las aportaciones del resto de formaciones políticas.

Desde el Gobierno local señalan que, aunque ya se mantuvieron reuniones previas con los distintos grupos municipales, este nuevo encuentro servirá para analizar el documento en detalle y avanzar hacia su aprobación definitiva. El proyecto presupuestario prioriza la puesta al día de los servicios municipales, la recuperación de las ayudas a las entidades sociales, culturales, vecinales y deportivas, así como la inversión en infraestructuras básicas, el refuerzo de los servicios sociales y el apoyo al comercio local.

La alcaldesa destacó que el objetivo del Ejecutivo municipal es conjugar prudencia y ambición. “El gobierno local apuesta por ser prudente pero ambicioso con el fin de mejorar los servicios a los vecinos y vecinas sin dejar a nadie atrás”, señaló Piñeiro, que apeló también a la responsabilidad del conjunto de la corporación municipal para facilitar la aprobación de unas cuentas que considera “vitales para avanzar y estabilizar el Ayuntamiento, superando la etapa oscura heredada del gobierno anterior”.

En este contexto, Diana Piñeiro mantuvo esta semana una reunión con Natalia Prieto, directora general de Administración Local de la Xunta de Galicia, en la que abordaron distintas vías de apoyo al Ayuntamiento, entre ellas las subvenciones destinadas a asociaciones y las líneas de financiación para futuras obras y actuaciones en el municipio.

La alcaldesa subrayó la importancia de la colaboración institucional y afirmó que “una buena relación entre administraciones y ayuntamientos es crucial para el bienestar de nuestros vecinos”, destacando la necesidad de coordinación para impulsar proyectos que redunden en la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía.