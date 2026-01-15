El gerente de Axiña: “Cambre me debe 95.000 euros, pero lo que me duelen son las formas”

La alcaldesa, a la izquierda, en el último pleno municipal PATRICIA G. FRAGA

Antonio Yáñez, el gerente de Axiña –empresa concesionaria de las actividades en los centros cívicos de Cambre– asegura que el Ayuntamiento le debe en total 95.000 euros y que se siente dolido por las “malas formas” del Gobierno local: “Cuando les comuniqué que tenía que parar todo poco menos que me insultaron”, reconoce. Explica que siempre ha actuado con “buena voluntad” con el Consistorio cambrés, el cual no le ha pagado en dos años y medio.

“Hemos aguantado todo lo que hemos podido y siempre hemos tendido la mano para no echar más leña al fuego. Cuando entró este gobierno, a pesar de que ya me debía el anterior 50.000 euros, les dije que podía aguantar un poco porque tenía pulmón financiero, pero llega un momento en que el banco te dice ‘no te doy más crédito’ y no le puedo decir ‘no, que ya me van a pagar para la semana o la siguiente’. En algún momento tengo que cortar, y es algo que obviamente no nos gusta y me duele por los vecinos y los trabajadores”, comenta Yáñez.

El empresario asegura que las doce personas que tenía en plantilla para realizar este servicio en Cambre “han cobrado religiosamente hasta hoy”, pero “ya no se puede más”. “Tenemos unos avales que hay que cumplir, si no el banco, Hacienda y la Seguridad Social no perdonan”.

Más de 25 años de trayectoria

Axiña es una pyme con más de 25 años de trayectoria y cerca de 200 trabajadores que ofrece servicios “a ayuntamientos de distinto color político”, manifiesta su gerente, quien asume que “a veces hay retrasos en los pagos, pero hablando se arregla casi todo”.

Reconoce que le han ofendido las palabras de Diana Piñeiro, alcaldesa de Cambre, que lo acusaba de “estar en connivencia” con los mandatarios anteriores, de Unión por Cambre. “Parar era la última opción, pero he tenido que hacerlo. No tengo cómo pagarle a los monitores. Estamos en Cambre desde hace diez años y con precios congelados desde 2018, y en vez de agradecérmelo se me habla con malas formas, eso es lo que más me duele”, dice.

"No es un capricho"

Sostiene que “esto no es un capricho ni un chantaje”. “Me acusan de que con el otro gobierno no paré las actividades y es sencillo, no paré porque podía aguantar. A esta alcaldesa llevo avisándola desde mayo de que la situación empezaba a ser insostenible”, comenta, y añade que incluso les dijo que retomaba la actividad si le pagaban “algo”.

“Ayer [por el miércoles] me llamaron para decirme que directamente no quieren que siga, así que tienen que sacar pronto el pliego de condiciones”, apunta Antonio Yáñez, que califica de “surrealista” la situación del municipio, “con dinero en las arcas pero en deuda con un montón de empresas”.

Nadie se quiere meter a trabajar en Cambre porque lo que me pasa a mí antes le pasó a otros. Y los que faltan por salir Antonio Yáñez, gerente de Axiña

El titular de Axiña asevera que muchas compañías han perdido la confianza en este ayuntamiento. “Nadie se quiere meter en Cambre porque lo que me pasa a mí antes le pasó a otros. Y los que faltan por salir”, avisa. Yáñez pide que “tomen una determinación” sobre este problema administrativo: “Es algo interno que deben resolver cuanto antes”, concluye.

