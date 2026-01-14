Cambre se compromete a recuperar pronto las actividades culturales

Diana Piñeiro, en el centro, durante un pleno municipal Carlota Blanco

El Ayuntamiento de Cambre salió este miércoles al paso de la polémica por la interrupción de las actividades socioculturales municipales después de que Axiña, la empresa concesionaria, decidiese pararlas este martes ante la acumulación de impagos que denunciaron. Así, el Consistorio ha prometido recuperarlas con celeridad: “Muchos vecinos disfrutan y necesitan de estas actividades. Por nuestra parte y en previsión de solucionar este problema, sacaremos a licitación el contrato lo antes posible”.

El Ayuntamiento trasladó así su “asombro” ante una “decisión difícil de entender”. De este modo, aseguraron que desde que se formó el actual Gobierno, liderado por la alcaldesa Diana Piñeiro, la empresa siempre tuvo comunicación directa tanto con el coordinador responsable como con el concejal del área, que informaban puntualmente del estado de su expediente y los avances del mismo.

La situación, expresaron, se veía venir de lejos porque los vecinos “llamaban preocupados porque los monitores les advertían de que iban a suspender las actividades por falta de pago”. El caso, explican, es que “los impagos vienen” del anterior Gobierno de Unión por Cambre, y afean que en su momento “la empresa nunca tomó la decisión de suspender las actividades”.

Asimismo, dijeron que la empresa es conocedora de que el pago se llevará a cabo en próximos días, “como se lo hicimos saber en las continuas conversaciones que mantenemos con el responsable de la empresa para ofrecerle tranquilidad en el pago de su deuda”. ”Parece que esto no fue suficiente y decidió suspender las actividades provocando un trastorno importante”, lamentaron. “Desde que nos incorporamos, mostramos compromiso tanto con la empresa encargada de este servicio como con las demás sujetas a revisión de oficio”, aseveraron.

Así, ahora se comprometen a recuperar el servicio licitando lo antes posible el contrato para “evitar una situación irregular que está causando problemas e inseguridades a los usuarios”.

El PSOE ya emitió un comunicado el martes denunciando que, aunque la deuda de 50.000 euros se generó en el anterior mandato, sigue existiendo en este. “A veciñanza está enfadada: pagaron as súas cotas, contaban cos servizos e agora atópanse cunha suspensión que ninguén lles explicou nin solucionou”, señalaron, e indicaron que demandarán soluciones.