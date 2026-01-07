Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Cambre

La Xunta adapta los horarios de autobuses en Cambre para facilitar el transporte entre O Temple y el IES Afonso X de A Barcala

Redacción
07/01/2026 12:40
Vista da A Costa da Tapia, en O Temple
Archivo El Ideal
La Xunta adapta desde este miércoles los horarios de cuatro servicios de autobús en Cambre para facilitar el transporte entre O Temple y el IES Afonso X O Sabio, en A Barcala.

Con este ajuste de los horarios en servicios de uso general, la Xunta mejora las opciones para los desplazamientos del alumnado de enseñanzas no obligatorias del centro. 

La medida responde a la petición de las familias de los escolares de Bachillerato y Formación Profesional de O Temple, así como del Ayuntamiento de Cambre, para adecuar el transporte público a las necesidades de estos estudiantes.

En concreto, "axústanse entre 5 e 15 minutos catro servizos da liña Aeroporto da Coruña-Aeroporto da Coruña (circular polo Burgo), que pasarán a saír de luns a venres laborables ás 08,00 horas, 14,15 horas, 15,55 horas e 18,05 horas", detallaron desde la Xunta.

La información actualizada sobre los servicios estará disponible para su consulta en la web www.bus.gal

