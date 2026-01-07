César Fernández, presidente del Cambre: “Valoro el esfuerzo de la alcaldesa, pero las reivindicaciones seguirán”

César Fernández PATRICIA G. FRAGA

Es una de las piezas fundamentales del tejido asociativo y deportivo de Cambre y As Mariñas. César Fernández, presidente del Sporting Cambre, valora el reciente movimiento del Ayuntamiento para resolver la crítica situación de las entidades locales –el 31 de diciembre pagó convenios al Club Ciclista Cambre, Escuela Sementeira y las AMPA–, pero asegura que el resto de agrupaciones siguen reclamando “lo suyo”.

Después de los primeros pagos de subvenciones a varias entidades, ¿volverán las protestas?

Vamos a darle un margen a la alcaldesa para ver qué línea sigue, pero si se produce una parálisis sí que volverán. Sin duda, con los pagos de final de año se ve que algo se está moviendo y hay que agradecerle al gobierno actual el esfuerzo, pero queda una parte importante. No todas las asociaciones estamos en la misma situación, hay a quien se le deben más años y aquí se dio prioridad a los casos más urgentes, pero queda mucho por hacer. Sé que es un proceso que no es fácil, ahora gobierna Diana [Piñeiro] y es a quien le pedimos que se ponga al día, aunque la responsabilidad no sea toda suya.

Algunas dependen de esas ayudas para seguir su actividad.

Para los que nos dedicamos a las asociaciones de forma altruista y sacrificamos nuestro tiempo libre con clubs y demás, es muy ingrato contar con una aportación que luego no llega. En algunos casos puedes tirar sin ellas un tiempo, pero hay entidades cuya viabilidad es nula sin estas cuantías y es necesario buscar una solución.

¿Considera clave la unión de todas las asociaciones locales?

Totalmente, fue algo casi espontáneo hablando con otros clubs y agrupaciones que estaban en la misma situación crítica. Empezamos varios clubs y al final nos juntamos casi 50 asociaciones, una unión muy positiva para hacer más fuerza. Confiamos en que el Ayuntamiento continúe esta senda y vaya pagando a todos.

