Cambre

Fallece Rafa, el voluntario de Protección Civil de Cambre con espina bífida

Noelia Díaz
Noelia Díaz
03/01/2026 16:05
Rafa, en el centro con muleta, posa con sus compañeros en la cabalgata de 2023
Rafa, en el centro con muleta, posa con sus compañeros en la cabalgata de 2023
CEDIDA
El Ayuntamiento de Cambre anunció este sábado la muerte de Rafa Fernández Pravio, el voluntario de Protección Civil con espina bífida e histórico en la agrupación. "Compañeiro inesquecible", escribió el Gobierno local en sus redes sociales.

"Sempre o lembraremos pola súa entrega, a súa axuda desinteresada e por ese sorriso eterno que acompañaba cada servizo", añadió el Ejecutivo cambrés, que envía su más sentido pésame a la familia, amigos y compañeros del finado, que contaba 40 años.

Vinculado a Protección Civil desde que estudiaba en el IES Afonso X O Sabio de A Barcala, todos los que lo conocían destacan su alegría contagiosa y su afán de superación, regalando su tiempo a los demás. Era habitual en todos los operativos del municipio: Rock in Cambre, Galaicoi, la Romería de San Bieito de Anceis o la Cabalgata de Reyes, que deberá salir el lunes sin él por primera vez en más de 20 años.

"Amiguiño, besos donde estés. Te echaremos de menos siempre", expresó en Facebook su compañero Lolo Andrade, mientras que otro voluntario, Manuel Vázquez, lo define como "compañero donde los haya, siempre en primera línea con su optimismo y buen hacer".

Diferentes agrupaciones de Protección Civil en la provincia enviaron su pésame, igual que los partidos políticos de Cambre.

