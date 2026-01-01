Cambre paga ‘sobre la bocina’ las ayudas a Sementeira, club ciclista y ampas: “La alcaldesa ha cumplido”

La directiva de Sementeira, el pasado noviembre QUINTANA

Hubo que tirar de foto finish, pero el Ayuntamiento de Cambre logró pagar varias subvenciones a asociaciones antes de que finalizase 2025. Lo hizo el último día y para el Club Ciclista Cambre, la Escuela de Música Sementeira y las Ampa –entidades en riesgo de cesar su actividad– llegó como un regalo de Reyes anticipado. “La alcaldesa ha cumplido”, reconocen.

“El Club Ciclista Cambre asegura su continuidad gracias al esfuerzo del Ayuntamiento de Cambre para pagar los convenios pendientes antes de acabar el año. Ha sido una temporada complicada para nosotros pero gracias al esfuerzo de los departamentos de Deportes, Intervención, Secretaría y de la alcaldesa Diana Piñeiro se ha encontrado una solución que nos da un balón de oxígeno para continuar con nuestra actividad”, afirmaba el club ciclista, que sin liquidez para pagar las fichas a la federación estaba abocado a desaparecer.

Sementeira ha recibido el pago del convenio de 2024, 63.000 euros fundamentales para seguir garantizando las nóminas a los 14 profesores y empleados. “Estamos en nuestro peor momento económico. La voluntad del Gobierno local es buena, pero el tiempo corre en nuestra contra”, apuntaba en noviembre la presidenta, Beatriz Riveiro, cuando aún no se había ni firmado el convenio. Casi dos meses después la situación es otra y la luz al final del túnel está más cerca para la escuela municipal, que cuenta con más de 230 alumnos y tiene una media de gasto de 200.000 euros al año.

Por su parte, las asociaciones de madres y padres lograrán mantener los servicios que ofertan en los centros educativos, como las extraescolares, el Mañanceiro o el comedor, entre otros. Las entidades que han recibido el ingreso esperan que pronto se regularice la situación del resto de agrupaciones.

Las asociaciones de Cambre promueven una "xuntanza pacífica" con los partidos políticos Más información

El tejido asociativo cambrés saldrá a la calle para denunciar la "parálisis" municipal Más información