El Ideal Gallego

Cambre

El 061 traslada a una persona tras un atropello en la Costa da Tapia

Noelia Díaz
Noelia Díaz
30/12/2025 18:21
Una persona fue trasladada esta tarde al hospital tras ser atropellada por un vehículo en la Costa da Tapia, en O Temple (Cambre). El suceso tuvo lugar a las 17.05 y, según indicó el 112 Galicia, fue un particular el que dio aviso de que la persona estaba accesible y liberada, no siendo necesaria la presencia de los Bomberos.

Hasta el lugar, a la altura del número 33, se desplazaron miembros de Protección Civil y Guardia Civil, además de Urxencias Médicas, que atendió a la persona antes de ser enviada al Chuac.

Una mujer resulta herida en un atropello en A Costa da Tapia

Alunizaje

Tres encapuchados asaltan una cafetería en Curtis usando el método del alunizaje

