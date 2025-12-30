Cambre
El 061 traslada a una persona tras un atropello en la Costa da Tapia
Una persona fue trasladada esta tarde al hospital tras ser atropellada por un vehículo en la Costa da Tapia, en O Temple (Cambre). El suceso tuvo lugar a las 17.05 y, según indicó el 112 Galicia, fue un particular el que dio aviso de que la persona estaba accesible y liberada, no siendo necesaria la presencia de los Bomberos.
Hasta el lugar, a la altura del número 33, se desplazaron miembros de Protección Civil y Guardia Civil, además de Urxencias Médicas, que atendió a la persona antes de ser enviada al Chuac.