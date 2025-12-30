El 061 traslada a una persona tras un atropello en la Costa da Tapia

Urgencias del Chuac ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

Una persona fue trasladada esta tarde al hospital tras ser atropellada por un vehículo en la Costa da Tapia, en O Temple (Cambre). El suceso tuvo lugar a las 17.05 y, según indicó el 112 Galicia, fue un particular el que dio aviso de que la persona estaba accesible y liberada, no siendo necesaria la presencia de los Bomberos.

Hasta el lugar, a la altura del número 33, se desplazaron miembros de Protección Civil y Guardia Civil, además de Urxencias Médicas, que atendió a la persona antes de ser enviada al Chuac.

Una mujer resulta herida en un atropello en A Costa da Tapia Más información