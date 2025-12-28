Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cambre

Los perros de O Temple sacan el espumillón a pasear

Noelia Díaz
Noelia Díaz
28/12/2025 20:23
Una de las mascotas participantes
Una de las mascotas participantes
QUINTANA
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos

Mascotas de O Temple salieron este domingo a la calle con sus mejores galas navideñas para participar en el desfile organizado por Voluntariado Cambre, una entidad que está dinamizando las fiestas en el municipio y, especialmente, en su barrio más poblado. El parque Ramón Barba fue el escenario de esta divertida 'reunión peluda'.

Un perro, este domingo en el desfile
Un perro, este domingo en el desfile
QUINTANA

Allí han instalado por primera vez el Recuncho do Nadal, que ofrece talleres, cuentacuentos, juegos y otras propuestas de ocio para los más pequeños. “Compartimos local social con Cambre Empresarial y Bici Sin Edad y nos coordinamos para aportar a la sociedad un lugar de encuentro estas fiestas y fomentar la convivencia. Como ya celebramos el Punto Solidario, donde tejemos por una buena causa, tenemos talleres creativos todos los días; Bici Sin Edad hace paseos en el ‘trineo’ de Papá Noel y todos colaboramos en los cuentacuentos. La acogida está siendo muy buena”, explica María Aneiros, presidenta de la asociación. 

Niños en uno de los talleres creativos del Recuncho do Nadal
Niños en uno de los talleres creativos del Recuncho do Nadal
CARLOTA BLANCO

El espacio, ubicado en la planta baja del edificio Os Magnolios, junto al paseo marítimo, está decorado como una casita de elfos y ha sido creado en su totalidad con recursos propios “y la única aportación externa de la cesión del espacio por parte del Ayuntamiento”. “Lo que nos motiva son los comentarios de las familias, valorando la iniciativa y destacando que les ofrezcamos un plan para hacer con los niños aunque haga mal tiempo”, dice la presidenta. 

Galería

Desfile de mascotas en O Temple

Concurso de mascotas Ver más imágenes

Voluntariado Cambre agradece a negocios locales como S2M, Úpala, Peluquería Malú y Moda Umbe su ayuda en forma de regalos para sortear entre los usuarios de la instalación y también a aquellas personas que se han implicado en la actividad: “Zaida, Xoana y Cristina hacen fotos, cuentan cuentos y, en una palabra, están”, añade Aneiros. 

Este lunes, día 29, a las 18.00 horas tendrá lugar en el Recuncho un cuentacuentos musical, mientras que el martes y el viernes de 17.00 a 20.00 horas habrá taller creativo, que se repetirá el día 5 de 11.00 a 13.30 horas. 

Voluntariado Cambre nació en 2021 con el objetivo de gestionar la despensa municipal y cuenta con unos 110 socios. Pronto iniciarán un proyecto de costura llamado Mans que Crean.

Voluntariado Cambre organiza estas Navidades diferentes actividades para los vecinos

Voluntariado Cambre dinamiza la Navidad en O Temple

Más información
Casa en Os Campóns

Las casas navideñas más espectaculares del área metropolitana

Más información
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Ambiente en la feria de Carral este domingo

Las ferias, un modelo de comercio que resiste al paso del tiempo
Noelia Díaz
El Bow9 permaneció ayer cerrado

El Ayuntamiento de A Coruña ordena el cierre de uno de los pubs más famosos de La Marina
Guillermo Parga
Ángel García Seoane

El PSOE de Oleiros denuncia que García Seoane compre un nuevo coche oficial
Redacción
Para gozar la Navidad la gente pone toda la carne en el asador

El Ojo Público | Un cuento de Navidad
Quintana