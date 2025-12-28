Los perros de O Temple sacan el espumillón a pasear

Una de las mascotas participantes QUINTANA

Mascotas de O Temple salieron este domingo a la calle con sus mejores galas navideñas para participar en el desfile organizado por Voluntariado Cambre, una entidad que está dinamizando las fiestas en el municipio y, especialmente, en su barrio más poblado. El parque Ramón Barba fue el escenario de esta divertida 'reunión peluda'.

Un perro, este domingo en el desfile QUINTANA

Allí han instalado por primera vez el Recuncho do Nadal, que ofrece talleres, cuentacuentos, juegos y otras propuestas de ocio para los más pequeños. “Compartimos local social con Cambre Empresarial y Bici Sin Edad y nos coordinamos para aportar a la sociedad un lugar de encuentro estas fiestas y fomentar la convivencia. Como ya celebramos el Punto Solidario, donde tejemos por una buena causa, tenemos talleres creativos todos los días; Bici Sin Edad hace paseos en el ‘trineo’ de Papá Noel y todos colaboramos en los cuentacuentos. La acogida está siendo muy buena”, explica María Aneiros, presidenta de la asociación.

Niños en uno de los talleres creativos del Recuncho do Nadal CARLOTA BLANCO

El espacio, ubicado en la planta baja del edificio Os Magnolios, junto al paseo marítimo, está decorado como una casita de elfos y ha sido creado en su totalidad con recursos propios “y la única aportación externa de la cesión del espacio por parte del Ayuntamiento”. “Lo que nos motiva son los comentarios de las familias, valorando la iniciativa y destacando que les ofrezcamos un plan para hacer con los niños aunque haga mal tiempo”, dice la presidenta.

Galería Desfile de mascotas en O Temple Ver más imágenes

Voluntariado Cambre agradece a negocios locales como S2M, Úpala, Peluquería Malú y Moda Umbe su ayuda en forma de regalos para sortear entre los usuarios de la instalación y también a aquellas personas que se han implicado en la actividad: “Zaida, Xoana y Cristina hacen fotos, cuentan cuentos y, en una palabra, están”, añade Aneiros.

Este lunes, día 29, a las 18.00 horas tendrá lugar en el Recuncho un cuentacuentos musical, mientras que el martes y el viernes de 17.00 a 20.00 horas habrá taller creativo, que se repetirá el día 5 de 11.00 a 13.30 horas.

Voluntariado Cambre nació en 2021 con el objetivo de gestionar la despensa municipal y cuenta con unos 110 socios. Pronto iniciarán un proyecto de costura llamado Mans que Crean.

